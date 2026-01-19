ارتفاع أسعار الذهب والفضة إلى مستويات غير مسبوقة

ارتفعت ⁠أسعار الذهب والفضة إلى مستويات غير مسبوقة ‌اليوم الاثنين، إذ تهافت المستثمرون على أصول الملاذ الآمن في ظل تنامي التوتر بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ⁠إضافية على دول أوروبية على خلفية قضية السيطرة على غرينلاند.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.⁠6 بالمئة إلى 4670.01 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى ​له على الإطلاق عند 4689.​39 دولارا.

وقفزت العقود ​الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 1.‌8 بالمئة إلى ‌4677 دولارا.

وارتفعت ⁠الفضة في المعاملات الفورية 4.4 بالمئة إلى 93.85 دولارا للأوقية بعد أن لامست مستوى ​غير ​مسبوق عند 94.08 دولارا.

تعهد ترامب يوم السبت بموجة من رفع الرسوم ‍الجمركية على الحلفاء الأوروبيين إلى أن يتم السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، مما يرفع حدة الخلاف حول مستقبل هذه الجزيرة القطبية الشمالية الشاسعة التابعة ‍للدنمارك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.9 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 2373.08 دولارا للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1809 دولارات ‍للأوقية.