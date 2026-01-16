الذهب يتراجع بعد تقلص توقعات خفض الفائدة الأمريكية

واصل الذهب تراجعه اليوم الجمعة بعد ⁠أن قلصت بيانات اقتصادية إيجابية التوقعات بخفض قريب لأسعار الفائدة الأمريكية، ‌وساهم انحسار الاضطرابات الجيوسياسية في تقليص الطلب على أصول الملاذ الآمن. بحلول الساعة 0426 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4598.52 دولارا للأوقية (الأونصة).

لكن المعدن النفيس في طريقه لمكاسب أسبوعية بنحو اثنين ⁠بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4642.72 دولارا يوم الأربعاء.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.5 بالمئة إلى 4601.80 ⁠دولار.

وقال كايل رودا المحلل في كابيتال دوت كوم "بدأ التحرك نحو الهبوط (للذهب) عامة عندما... (تراجعت) احتمالات تدخل الولايات المتحدة بشكل ما في الاضطرابات الاجتماعية في إيران ... ونتلقى بيانات من ​الولايات المتحدة، وهذا كله يظهر أنه لا توجد ​حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة".

ويتجه ​الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث بعد أن أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية انخفاض طلبات ‌إعانة البطالة الأسبوعية تسعة ‌آلاف إلى ⁠198 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، وهو ما دون توقعات عند 215 ألف طلب بحسب استطلاع لرويترز.

وارتفاع الدولار يجعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة ​بالنسبة لحائزي العملات ​الأخرى.

وقال أشخاص من داخل إيران، اتصلت بهم رويترز يومي الأربعاء والخميس، إن الاحتجاجات يبدو أنها تراجعت منذ يوم الاثنين وتبنى الرئيس ‍الأمريكي دونالد ترامب أيضا لهجة أقل حدة فيما يتعلق بالتدخل العسكري ضد طهران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 90.70 دولارا للأوقية، إلا أنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على 13 ‍بالمئة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 93.57 دولارا في الجلسة الماضية.

وانخفض البلاتين 2.8 بالمئة إلى 2342.14 دولارا للأوقية وفقد البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 1759.07 دولارا للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى له في ‍أسبوع في وقت سابق.