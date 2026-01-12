الذهب يتجاوز 4600 دولار للمرة الأولى مع الإقبال على الملاذ الآمن

تجاوز ⁠سعر الذهب 4600 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى اليوم الاثنين، وقفزت الفضة أيضا إلى أعلى ‌مستوى لها على الإطلاق، في ظل الإقبال على أصول الملاذ الآمن وسط حالة من الضبابية بشأن الأوضاع الجيوسياسية وتحقيق جنائي بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.7 بالمئة ليصل إلى 4584.74 دولارا للأوقية بحلول ⁠الساعة 0752 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن النفيس سجل مستوى قياسيا جديدا عند 4600.33 دولار في وقت سابق من الجلسة. وكسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 2.1 بالمئة إلى 4595.⁠30 دولارا.

وقال تيم ووترر محلل السوق في شركة كيه.سي.إم تريد "لذا، وسط الأحداث في إيران وتدخل أمريكي محتمل وكون رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي محور تحقيق جنائي... انخفضت العقود الأمريكية الآجلة بعد أنباء ​باول، وهو ما كان بمثابة ضوء أخضر لأسعار الذهب للارتفاع".

وقالت منظمة ​حقوقية أمس الأحد إن ​الاضطرابات في إيران أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص، في حين هددت طهران باستهداف ‌قواعد عسكرية أمريكية إذا ‌نفذ الرئيس دونالد ⁠ترامب أحدث تهديداته بتوجيه ضربات للبلاد من أجل المحتجين.

وذكر باول أمس الأحد أن إدارة ترامب هددته بتوجيه اتهام جنائي إليه بسبب شهادته أمام الكونغرس، وهو ما وصفه بأنه "ذريعة" لمزيد من ​الضغط على البنك ​المركزي لخفض أسعار الفائدة. وأدت هذه التطورات إلى انخفاض الدولار والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

وعدل بنك جولدمان ساكس توقعاته بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية المقبلة، ‍إذ يتوقع الآن تخفيضين بواقع 25 نقطة أساس في يونيو وسبتمبر 2026 بدلا من تحركات متوقعة سابقا في مارس ويونيو.

وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 5.1 بالمئة إلى 84.06 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها ‍على الإطلاق عند 84.60 دولارا في وقت سابق من اليوم.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 3.3 بالمئة إلى 2348.74 دولارا للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولارا في 29 ديسمبر. وزاد البلاديوم 2.7 بالمئة إلى 1864.19 دولارا للأوقية.