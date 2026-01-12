ارتفاع قياسي للذهب والفضة بفضل التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية

تجاوز سعر الذهب 4600 دولار للأونصة (الأوقية) للمرة الأولى ⁠اليوم الاثنين، في حين قفزت الفضة أيضا إلى أعلى مستوى لها ‌على الإطلاق، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5 بالمئة ليصل إلى 4478.79 دولارا للأونصة بحلول لساعة 0127 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن النفيس سجل مستوى قياسيا جديدا عند 4600.⁠33 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير اثنين بالمئة إلى 4591.10 دولارا.

وقالت منظمة حقوقية أمس الأحد إن الاضطرابات في إيران أسفرت عن مقتل ⁠أكثر من 500 شخص، في حين هددت طهران باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية إذا نفذ الرئيس دونالد ترامب تهديداته المتجددة بتوجيه ضربات للبلاد من أجل المحتجين.

وتأتي الاضطرابات الإيرانية في الوقت الذي يستعرض ​فيه ترامب قوة الولايات المتحدة على الصعيد الدولي، بعد أن ​أطاح بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ويناقش ​الاستحواذ على جرينلاند بالشراء أو بالقوة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن نمو التوظيف في الولايات ‌المتحدة تباطأ أكثر من ‌المتوقع في ديسمبر، وسط فقدان للوظائف في قطاعات البناء والتجزئة والتصنيع.

ومع ذلك، أشار انخفاض معدل البطالة إلى أن سوق العمل لم يتدهور بسرعة.

ويتوقع المستثمرون حاليا أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (​البنك المركزي الأمريكي) ​بخفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام. ويزيد ضعف سوق العمل من احتمالية خفض أسعار الفائدة.

وقد ترتفع أسعار الذهب إلى ‍5000 دولار للأونصة في النصف الأول من عام 2026 بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية والديون، وفقا لما ذكره بنك (إتش.إس.بي.سي).

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.4 بالمئة إلى 83.50 دولارا للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على ‍الإطلاق عند 83.96 دولارا في وقت سابق من اليوم.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 2338.54 دولارا للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولارا في 29 ديسمبر.

كما ارتفع البلاديوم 4.2 بالمئة إلى 1892.18 ‍دولارا للأونصة.