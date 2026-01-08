نتائج «إكسون» تنخفض 1.2 مليار دولار إثر تراجع أسعار النفط

قالت شركة «إكسون موبيل»، إن انخفاض أسعار النفط خفض نتائج الربع الرابع، بما يتراوح بين 800 مليون و1.2 مليار دولار، في واحدة من أولى الإشارات إلى أن شركات النفط الكبرى تواجه موسم أرباح صعباً.

وأوضحت الشركة، التي تتخذ في سبرينغ بولاية تكساس مقراً لها، في بيان، أن اتساع هوامش أرباح الوقود عوض جزئياً تراجع أرباح النفط، بما يصل إلى 700 مليون دولار.

في المقابل كان انخفاض هوامش المواد الكيميائية وشطب الأصول عاملاً ضاغطاً على الأرباح.

وتعد «إكسون» أولى شركات النفط العملاقة، التي تصدر توجيهاً ربعياً قبل أسابيع من انطلاق موسم الإفصاح عن النتائج، وكان المؤشر العالمي لأسعار النفط الخام قد سجل في العام الماضي أسوأ أداء سنوي له منذ نصف عقد، في ظل تخمة عالمية متوقعة في المعروض من الخام.

يأتي التراجع السعري في وقت يحث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة «إكسون»، إلى جانب منافستها «شيفرون» و«كونوكو فيليبس»، على استثمار مليارات الدولارات لإحياء صناعة النفط في فنزويلا عقب الإطاحة بنيكولاس مادورو، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، ومن المقرر أن يلتقي مسؤولو الشركات مسؤولين في البيت الأبيض يوم الجمعة، لمناقشة الوضع.

وأشارت «إكسون» إلى أن مبيعات الأصول أضافت نحو 800 مليون دولار إلى أرباح الربع على أساس فصلي.