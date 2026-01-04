قفزة تاريخيّة.. صورة مادورو تُشعل الطلب على بدلات نايكي

شهدت مبيعات مجموعة ملابس نايكي (نايكي تك فليس) ارتفاعا تاريخيا بعد انتشار صورة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وهو يرتدي بدلة العلامة الشهيرة، ما جعلها محط اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم.

الصورة، التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال، أظهرت مادورو معصوب العينين، مرتديا سماعات عازلة للصوت ومكبّل اليدين على متن السفينة يو إس إس إيوو جيما في طريقه إلى نيويورك، لتنتشر الصورة انتشار النار في الهشيم ما ساهم في إعادة المنتج إلى دائرة الضوء.

تشير بيانات البحث إلى زيادة ملحوظة في الاستفسارات عن ملابس نايكي خلال ساعات قليلة بعد انتشار الصورة، حيث ارتفع البحث على محرك البحث غوغل بشكل وفقا لمؤشر اتجاهات غوغل، وفقا لـ livemint.

ويقول خبراء التسويق إن مثل هذه اللحظات عادة ما تؤدي إلى "قفزات مفاجئة" في مبيعات المنتجات، خصوصا عندما يربطها الجمهور بشخصية مثيرة للجدل أو لحظة تاريخية.

وتعد Nike Tech Fleece واحدة من أشهر خطوط نايكي منذ إطلاقها في 2013 ضمن مجموعة تكنولوجيا الحزم (تك باك)، تشتهر بخفتها وأناقتها وعملية تصميمها، ما جعلها مفضلة لدى جمهور الشباب الذين يفضلون الجمع بين الأسلوب الرياضي والأناقة العصرية، وعلى الرغم من أن المبيعات كانت مستقرة نسبيا خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن انتشار صورة مادورو أعاد المنتج فجأة إلى صدارة اهتمامات المستهلكين.

وأشار مسؤول في أحد متاجر نايكي إلى أن المبيعات زادت بشكل كبير منذ صباح اليوم التالي لانتشار الصورة.

وقال: "لم نشهد زيادة مماثلة في الطلب منذ إطلاق هذه المجموعة لأول مرة. الطلب على السترات والبدلات بالكامل ارتفع بنسبة تجاوزت 300٪ في بعض الفروع".

وفي الأسواق الدولية، تُظهر البيانات أن معظم مشتريات ملابس نايكي التقنية هذا الأسبوع كانت من فئة السترات الكاملة، بالألوان الداكنة المشابهة لما ظهر به مادورو.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة ليست مرتبطة فقط بالموضة، بل تعكس قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على تحويل الأحداث السياسية إلى محفزات اقتصادية مباشرة للعلامات التجارية، فالاهتمام بـ Nike Tech Fleece لم يعد مقتصرا على محبي العلامة القدامى، بل اجتذب جمهورا جديدا يبحث عن قطعة أصبحت رمزا ثقافيا بين ليلة وضحاها.