تراجع مبيعات تويوتا لانخفاض حاد في نشاطها بالصين الشهر الماضي

طوكيو - د ب أ

تراجعت مبيعات وإنتاج شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات الشهر الماضي، متأثرة بشكل كبير بانخفاض حاد في مبيعاتها بالصين، حيث أوقفت الحكومة هناك الدعم المخصص لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية والموفرة للوقود.

وأعلنت الشركة اليابانية اليوم الخميس انخفاض مبيعاتها العالمية، بما في ذلك مبيعات شركتي دايهاتسو موتور وهينو موتور التابعتين لها، بنسبة 1.9 % خلال نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى حوالي 965.9 آلاف سيارة.

كما انخفض الإنتاج بنسبة 3.4 % ليصل إلى حوالي 934 ألف سيارة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركات صناعة السيارات العالمية تواجه حالة من الغموض المتزايد في ظل بيئة تتسم بالتوترات التجارية والتغييرات التنظيمية والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة.

وتعد نتائج شركة تويوتا مؤشراً على مدى صعوبة موازنة الصناعة بين الطلب القوي طويل الأجل والتحديات الاقتصادية والسياسية قصيرة الأجل. وقالت الشركة إن مبيعات علامتي تويوتا ولكزس الفارهة في الصين انخفضت بنسبة 12% في نوفمبر، مشيرة إلى توقف دعم استبدال السيارات القديمة في المدن الرئيسية نتيجة نفاد الأموال المخصصة للبرنامج.

وارتفع إنتاج تويوتا في تايلاند بنسبة 15% الشهر الماضي، و9% في الولايات المتحدة، بينما انخفض بنسبة 14% في الصين، و9.7% في اليابان، و7.9% في بريطانيا.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن قرار الاتحاد الأوروبي هذا الشهر بتأجيل تطبيق الحظر على محركات الاحتراق الداخلي قد منح شركات صناعة السيارات التقليدية مزيداً من المرونة لإنتاج السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بكميات كبيرة في المستقبل.

فبينما كانت تويوتا وغيرها من شركات صناعة السيارات اليابانية، التي كانت رائدة في تكنولوجيا السيارات الهجين التي تعمل بالوقود والكهرباء، تتمتع بالفعل بميزة على الشركات التقليدية التي لا تزال تعتمد على سيارات البنزين الخالص، قد يمنح تعديل الاتحاد الأوروبي السيارات الكهربائية الصينية الفرصة التي كانت تنتظرها.