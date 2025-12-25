هيونداي تستدعي أكثر من 51.6 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب خطر نشوب حريق



أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية، عن استدعاء شركة هيونداي موتور لـ 51.6 ألف مركبة في الولايات المتحدة، وذلك بسبب خلل في دائرة كهربائية ناتج عن تركيب غير صحيح لضفيرة الأسلاك في مصابيح المقطورة، ما قد يزيد من خطر نشوب حريق.



وكحلٍّ لهذه المشكلة، يُنصح مالكو المركبات بركنها في الخارج بعيداً عن المباني حتى اكتمال عملية الإصلاح، وأضافت الإدارة أن الوكلاء سيقومون باستبدال ضفيرة أسلاك المقطورة مجاناً.



استدعاءات الشهور السابقة

وفي نوفمبر، أعلنت الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة المرور على الطرق السريعة، أن هيونداي موتور أميركا تستدعي 143.5 ألف سيارة من طراز سانتا فيه وسانتا فيه هايبرد في الولايات المتحدة، بسبب احتمال عدم تركيب كاميرات الرؤية الخلفية بشكل صحيح.

كما أعلنت الإدارة نفسها، في أكتوبر ، أن شركة هيونداي موتور تستدعي 135.4 ألف سيارة من طراز سانتا فيه في الولايات المتحدة الأميركية، بسبب خطر نشوب حريق نتيجة تركيب غير صحيح لمحرك التشغيل، ما يزيد من خطر حدوث ماس كهربائي أثناء الاصطدام.

وأعلنت هيئة سلامة السيارات الأميركية، في سبتمبر، أن شركة هيونداي موتور تستدعي 568.6 ألف سيارة من طراز باليسيد في الولايات المتحدة الأميركية، بسبب مشكلة في أبازيم أحزمة الأمان، والتي قد لا تُؤمّن الركاب بشكل صحيح في حالة الاصطدام.

أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن عملية الاستدعاء تشمل بعض سيارات باليسيد موديلات 2020-2025.

ونصحت الإدارة العملاء بإدخال حزام الأمان بإحكام في مشبكه بحركة سريعة ومباشرة، مع سحب الحزام للتأكد من تثبيته بالكامل، وذلك حتى يتم إصلاح العيب المشمول بالاستدعاء.

وأوضحت الإدارة أن المشكلة ناجمة عن أجزاء في مجموعات مشابك أحزمة الأمان، والتي ربما تم تصنيعها بأبعاد غير مطابقة للمواصفات.