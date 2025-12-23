وارنر براذرز تراجع عرض الاستحواذ المعدل من باراماونت

أعلنت شركة الإعلام والترفيه الأمريكية وارنر براذرز ديسكفري تلقيها عرض استحواذ معدلاً وغير مرغوب فيه من شركة باراماونت سكاي دانس. ويهدف العرض إلى الاستحواذ على جميع أسهم وارنر براذرز ديسكفري العادية القائمة.

وأضافت الشركة أن مجلس إدارتها سيراجع ويقيم عرض باراماونت سكاي دانس بعناية، في ضوء بنود اتفاق الاستحواذ الذي توصلت إليه وارنر براذرز مع نتفليكس قبل ظهور عرض باراماونت.

يأتي هذا العرض الأخير من باراماونت سكاي دانس بعد رفض مجلس إدارة وارنر براذرز ديسكفري بالإجماع عرض استحواذ سابق تم استلامه منها في 8 ديسمبر الحالي. وبعد دراسة متأنية، قرر المجلس أن العرض السابق لا يقدم قيمة كافية، وينطوي على مخاطر وتكاليف كبيرة لشركة وارنر براذرز ديسكفري ومساهميها، ولا يستوفي شروط «العرض الأفضل» بموجب اتفاقية اندماج وارنر براذرز ديسكفري ونتفليكس، وفقاً لما ذكرته وارنر براذرز.

وفي الوقت الحالي، لا يغير مجلس إدارة شركة وارنر براذرز ديسكفري توصيته بشأن اتفاقية اندماج نتفليكس. سيكمل مجلس الإدارة مراجعة عرض الشراء المعدل، وسيقدم المجلس توصيته للمساهمين فور الانتهاء من التقييم.

من ناحيتها أعلنت باراماونت سكاي دانس أمس، تعهد لاري إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا والحوسبة السحابية الأمريكية العملاقة أوراكل شخصياً بتقديم 40.4 مليار دولار لتمويل صفقة استحواذها على شركة وارنر براذرز ديسكفري، بالإضافة إلى أي مطالبات تعويضات ضد باراماونت.

كما وافق إليسون على عدم إلغاء صندوق ائتمان عائلة إليسون أو نقل أصوله خلال فترة الصفقة، حيث يمتلك صندوق عائلة إليسون حصة كبيرة في باراماونت سكاي دانس.

وتقوم باراماونت بنشر سجلات تؤكد امتلاك صندوق عائلة إليسون لحوالي 1.16 مليار سهم من أسهم أوراكل العادية، وجميع الالتزامات الجوهرية للصندوق.

وتتيح صفقة الاستحواذ المقترحة مرونة أكبر لشركة وارنر براذرز سكاي دانس فيما يتعلق بعمليات إعادة تمويل الديون، والتعهدات، والشروط التشغيلية المؤقتة.