"ألفابت" توافق على شراء "إنترسيكت" مقابل 4.75 مليارات دولار

أعلنت شركة ألفابت المالكة لشركة جوجل موافقتها على الاستحواذ على شركة إنترسيكت، لحلول مراكز البيانات والبنية التحتية للطاقة، مقابل 75ر4 مليارات دولار نقدا بالإضافة إلى تحمل ديونها. وامتلكت جوجل بالفعل حصة أقلية في إنترسيكت في جولة تمويل سابقة.

يشمل الاستحواذ فريق إنترسيكت ومشاريع للطاقة ومراكز البيانات قيد التطوير أو الإنشاء بقدرة تبلغ عدة جيجاوات. كما تسعى إنترسيكت إلى استكشاف التقنيات الناشئة لتوسيع وتنويع إمدادات الطاقة، ودعم استثمارات جوجل في مراكز البيانات بالولايات المتحدة لتلبية الطلب المتزايد من عملاء ومستخدمي خدمات الحوسبة السحابية.

وستواصل شركة إنترسيكت العمل تحت علامتها التجارية الخاصة، بقيادة رئيسها التنفيذي شيلدون كيمبر. وستتعاون الشركة بشكل وثيق مع فريق البنية التحتية التقنية في جوجل في المشاريع المشتركة القائمة والجديدة، بما في ذلك أول مركز بيانات مشترك وموقع طاقة قيد الإنشاء حاليا في مقاطعة هاسكل بولاية تكساس.

تجدر الإشارة إلى أن أصول إنترسيكت التشغيلية الحالية في تكساس، وأصولها التشغيلية وقيد التطوير في كاليفورنيا، مستثناة من عملية الاستحواذ. وستبقى هذه الأصول مستقلة، بدعم من شركات تي.بي.جي رايز كلايمت، وكلايمت أدابتيف إنفراستركتشر، وجرينبيلت كابيتال بارتنرز المستثمرة في هذه الأصول. وقد أكدت إنترسيكت لعملائها ضمان انتقال سلس وخدمة متواصلة لتلك المشاريع.

وتخضع الصفقة لشروط الإتمام المعتادة، ومن المتوقع إتمامها في النصف الأول من عام 2026.