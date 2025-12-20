جوجل تُحذر موظفيها حاملي التأشيرات الأمريكية من السفر للخارج

أفاد ⁠موقع بيزنس إنسايدر نقلا عن رسالة بريد ‌إلكتروني داخلية بأن شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت نصحت بعض الموظفين الذين يحملون تأشيرات أمريكية بتجنب السفر الدولي بسبب تأخير في السفارات.

وجاء في ⁠التقرير أن البريد الإلكتروني، الذي أرسله مسؤول في الشركة يوم الخميس، حذر من أن الموظفين ⁠الذين سيحتاجون لختم التأشيرة لدخول الولايات المتحدة مجددا من مغادرة الدولة لأن أوقات التعامل مع التأشيرات صارت مطولة.

ووفقا للتقرير، ​جاء في المذكرة أن بعض السفارات والقنصليات الأمريكية ‌تشهد تأخيرات ‌في ⁠مواعيد التأشيرات تصل إلى 12 شهرا، محذرة من أن السفر الدولي "ينطوي على خطر البقاء لفترة طويلة ​خارج الولايات ​المتحدة".

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر عن زيادة التدقيق مع ‍المتقدمين للحصول على تأشيرات إتش-1بي للعمالة من ذوي المهارات العالية، بما في ذلك فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي سبتمبر، نصحت ‍شركة ألفابت المالكة لجوجل موظفيها بشدة بتجنب السفر الدولي وحثت حاملي تأشيرة إتش-1بي على البقاء في الولايات المتحدة، وفقا لرسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها رويترز.