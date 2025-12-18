ميكرون تكنولوجي تتوقع أرباحاً ضخمة مع ازدهار سوق الذكاء الاصطناعي وأسهمها ترتفع 5.7%

توقعت شركة ميكرون تكنولوجي ارتفاع الأرباح المعدلة للربع الثاني إلى نحو مثلي ما توقعه محللو وول ستريت الأربعاء، بدعم من ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة وسط نقص الإمدادات وازدهار الطلب من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم الشركة، التي تتخذ من بويزي بولاية آيداهو الأمريكية مقراً، بنسبة 5.7% في التداولات الممتدة بعد هذه التوقعات.

وقالت ميكرون، إنها تتوقع أرباحاً معدلة تبلغ 8.42 دولارات للسهم الواحد، قابلة للزيادة أو النقصان 20 سنتاً، مقابل توقعات المحللين بزيادة 4.78 دولارات للسهم، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وتدخل رقائق ميكرون في خوادم مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية والسيارات.

وتشهد الشركة طلباً قوياً من مراكز البيانات، وسط زيادة الإنفاق من قبل مزودي الخدمات السحابية واسعة النطاق.