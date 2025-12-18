سامسونج إلكترو - ميكانيكس تطرح مكثفات متعددة الطبقات لأنظمة شحن السيارات الكهربائية

طورت شركة سامسونج إلكترو - ميكانيكس الكورية الجنوبية مكثفاً متعدد الطبقات مصمماً خصيصاً لدوائر الرنين التي تعتبر عنصراً أساسياً في أنظمة شحن المركبات الكهربائية.

يوفر هذا المكثف الجديد، المصمم خصيصاً للاستخدام في السيارات، بسعة قدرها 33 نانوفاراد عند جهد 1000 فولت، وذلك ضمن حزمة صغيرة الحجم (3.2× 2.5 مم). يعتبر النانوفارد وحدة لقياس السعة الكهربائية وتعادل جزءاً من مليار جزء من الفاراد.

وبفضل استخدام مادة عازلة من نوع سي زيرو جي الخزفية، يتميز هذا المكون بأداء مستقر ضمن نطاق واسع من درجات الحرارة يتراوح بين سالب 55 درجة مئوية و125 درجة مئوية، ما يلبي متطلبات الموثوقية الصارمة لتطبيقات المركبات الكهربائية.

كما قامت الشركة الكورية الجنوبية بتوسيع تشكيلة منتجاتها من مكثفات سي زيرو جي عالية الجهد، بإضافة طرز 1250 فولت 10 نانو فاراد و1000 فولت 22 نانوفاراد بالشكل نفسه، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من مصنعي السيارات الكهربائية وأنظمة الشحن.