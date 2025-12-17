ماسك يقاضي شركة ناشئة لمنعها من الاستحواذ على اسم وشعار "تويتر"

رفعت شركة إكس كورب المملوكة لإيلون ماسك دعوى قضائية، الثلاثاء، ضد شركة ناشئة بسبب محاولتها الاستحواذ على اسم "تويتر" السابق وشعاره الشهير المتمثل في الطائر الأزرق.

وكانت شركة أوبريشن بلو بيرد قد دفعت في طلب تقدمت به إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي بأن منصة التواصل الاجتماعي إكس تخلت عن علامة تويتر التجارية، مطالبة بإلغائها.

وردت شركة إكس برفع دعوى قضائية قالت فيها إن الشركة الناشئة "تحاول بوقاحة سرقة العلامة التجارية العالمية الشهيرة تويتر".

وكان ماسك قد اشترى تويتر بنحو 44 مليار دولار قبل نحو ثلاث سنوات، قبل أن يعيد لاحقا تسمية المنصة إلى إكس، مع إزالة معظم الإشارات إلى تويتر من الموقع والتطبيق.

وترى "أوبريشن بلو بيرد" أن ذلك يشكل دليلا على أن شركة إكس لا تنوي استخدام الاسم أو الشعار القديمين، وتخطط بدلا من ذلك لاستخدامهما في موقع جديد يحمل اسم "تويتر دوت نيو".

في المقابل، أكدت شركة إكس أن إعادة تصميم الموقع والتطبيق لا تعني التخلي عن علامة تويتر التجارية، مشيرة إلى أن المستخدمين ما زالوا يطلقون على المنشورات اسم "تغريدات"، ويواصلون استخدام اسم تويتر في التداول اليومي.