أسهم أداني الهندية تخسر 22 مليار دولار بعد اتهامات أمريكية لرئيسها

خسرت أسهم مجموعة شركات أداني الهندية نحو 22 مليار دولار من قيمتها السوقية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعدما اتهم مدعون أمريكيون رئيس الشركة الملياردير جوتام أداني بالرشى والاحتيال.

وتراجعت أسهم أداني انتربرايزيز، الشركة الرائدة في مجموعة أداني، 10 بالمئة. وهوت شركات أخرى بالمجموعة، منها أداني توتال جاز وأداني جرين وأداني باور، ما يتراوح بين ثمانية و20 بالمئة.

وتراجعت القيمة السوقية لأسهم شركات أداني العشر المدرجة إلى 147 مليار دولار بحلول الساعة 04.11 بتوقيت غرينتش، مقارنة مع 169.08 مليار دولار يوم الثلاثاء.