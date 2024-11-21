انيفيديا لصناعة الرقائق تحقق إيرادات قياسية خلال الربع الثالث

أعلنت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية والبرمجيات الأمريكية انيفيديا مساء أمس الأربعاء تحقيق إيرادات ربع سنوية قياسية بقيمة 1ر35 مليار دولار بزيادة نسبتها 17% عن الربع الثاني من العام الحالي و94% عن الربع الثالث من العام الماضي بفضل الازدهار القوي لسوق الذكاء الاصطناعي.

كما زادت أرباح انيفيديا خلال الربع الثالث بأكثر من الضعف إلى 3ر19 مليار دولار بما يعادل 78ر0 دولارا للسهم الواحد مقابل 2ر9 مليارات دولار بما يعادل 37ر0 دولارا للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم النتائج الإيجابية كان المستثمرون يأملون في نتائج أفضل خلال الربع الثالث مما دفع سعر السهم للتراجع بنسبة 2% تقريبا بعد نهاية التعاملات الرسمية.

يذكر أن أنظمة الرقائق التي تنتجها انيفيديا تستخدم في مختلف أنحاء العالم لتدريب برمجيات الذكاء الاصطناعي. وتستخدمها شركات عملاقة مثل جوجل وميتا في مراكز بياناتها، كما أن الشركات الناشئة مثل أوبن إيه.آي مالكة منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الشهيرة شات جي.بي.تي تعتمد أيضا عليها. وهذه المكانة الرئيسية سمحت لنشاط انيفيديا بمواصلة النمو.

وزادت إيرادات انيفيديا من تكنولوجيا مراكز البيانات بنسبة 112% إلى 8ر30 مليار دولار متجاوزة توقعات المحللين.

وتخطط انيفيديا لإطلاق أول أنظمة مزودة بشريحة بلاك وول إيه.آي الجديدة خلال الربع الحالي من العام. في الوقت نفسه، حذرت الشركة من احتمال زيادة الطلب على أنظمة بلاك وول وأنظمة هوبر الحالية عن إنتاجها خلال الفصول العديدة المقبلة.

وتتوقع انيفيديا تحقيق إيرادات بقيمة 5ر37 مليار دولار تزيد أو تقل بنسبة 2% خلال الربع الأخير من العام الحالي.

في الوقت نفسه بلغت أرباح الشركة خلال الربع الثالث بعد استبعاد البنود الخاصة 20 مليار دولار بما يعادل 81ر0 دولارا للسهم في حين كان متوسط توقعات المحللين 75ر0 دولارا للسهم.