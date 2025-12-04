أوروبا تحقق في خصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة داخل "واتساب"

يعتزم الاتحاد الأوروبي بدء التحقيق في كيفية دمج "ميتا بلاتفورمز" خصائص الذكاء الاصطناعي في تطبيق "واتساب" هذا العام، بحسب "فايننشال تايمز"، في ما قد يمثل أحدث تحقيق في هيمنة شركة التكنولوجيا الكبرى على الفضاء الرقمي في المنطقة.

تستعد المفوضية الأوروبية لفتح تحقيق في طريقة دمج الشركة الأميركية نظام "ميتا إيه آي" (Meta AI) في تطبيق المراسلة الشهير، ويُحتمل أن تعلن الوكالة عن التحقيق خلال الأيام المقبلة، بحسب الصحيفة.

لم يتضح أي جانب من عملية طرح الخصائص، التي بدأت في مارس، قد تستهدفه المفوضية، التي سيستند تحقيقها المرتقب إلى قانون مكافحة الاحتكار التقليدي، بدلاً من قانون الأسواق الرقمية، بحسب "فايننشال تايمز".

ضغط أوروبي

تعتبر الإدارة الأميركية القانون الشامل- وهو مجموعة تحدد المسموحات والمحظورات لشركات مثل "جوجل" التابعة لـ"ألفابت" و"أبل"- محاولة من المنطقة للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الأميركية في أوروبا.

كثف الاتحاد الأوروبي الضغوط على شركات التكنولوجيا الكبرى خلال السنوات الماضية، سعياً للحد من ممارسات قد تشكل إساءة لاستخدام السوق مع توسع نفوذ شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة وحضورها الرقمي.

و طالما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوائح الاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا ومكافحة الاحتكار، معتبراً أنها تعيق الشركات الأميركية، وهدد في أغسطس بفرض رسوم جمركية وقيود تصدير جديدة على التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات المتطورة رداً على فرض دول أخرى ضرائب الخدمات الرقمية التي طالت شركات التكنولوجيا الأميركية.