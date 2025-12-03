هيونداي تطرح روبوتاً بأربع عجلات العام المقبل

أعلنت شركة "هيونداي موتور جروب" اعتزامها البدء في بيع روبوت بأربع عجلات يعمل بالذكاء الاصطناعي العام المقبل، فيما تعزز شركة السيارات الكورية الجنوبية جهودها في الحركية المتطورة، حسما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن "موبيد" هو أول روبوت للحركة تنتجه الشركة على نطاق واسع، ومن المقرر أن يتم إنتاجه في النصف الأول من العام.

وقال هيون دونج جين، رئيس مختبر هيونداي للروبوتات إن الروبوت الانسيابي عبارة عن منصة بأربع عجلات في الأساس، لكن ملاحته الذاتية وأجهزة استشعارة المدمجة تعني أنه يمكن أن يتم استخدامه في كل شيء، من إرسال الطلبات إلى صناعة الأفلام.

ورغم أن الشركة لم تدل بتفاصيل عن سعر الروبوت أو حجم الإنتاج المتوقع، أشار هيون إلى أنه يأمل في أن تصل المبيعات إلى 10 آلاف وحدة في غضون ثلاث سنوات.