شركة طيران تصدم الركاب ذوي الأوزان الثقيلة

أعلنت ساوث ويست إيرلاينز شركة طيران أمريكية منخفضة التكلفة عن سياسة جديدة قد تزيد تكاليف السفر للركاب ذوي الأوزان الثقيلة، حيث ستطلب منهم شراء مقعد إضافي مسبقا إذا تجاوز عرض أجسامهم مسند المقعد، في خطوة تهدف لضمان راحة جميع الركاب على متن الطائرة.

وكانت سياسة الشركة السابقة تسمح لهؤلاء الركاب إما بدفع تكلفة المقعد الإضافي مسبقا مع إمكانية استرداد المبلغ لاحقا، أو طلب مقعد إضافي مجاني عند المطار، ومع التغيير الجديد، سيتم إلزام العملاء بشراء المقاعد الإضافية عند الحجز لضمان توفرها، ولن تكون هناك ضمانات لاسترداد المبلغ في حال اكتملت الرحلات.

وستدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 27 يناير 2026، بالتزامن مع إطلاق نظام تحديد المقاعد، ما يعني أن الركاب لن يعودوا قادرين على اختيار أي مقعد متاح بحرية كما كان في السابق، وفقا لصحيفة independent.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي: "لضمان توفير مساحة كافية، نوجه عملاءنا الذين استخدموا سياسة المقعد الإضافي سابقا إلى شرائه عند الحجز".

وقال جيسون فون، مدير موقع Fat Tested Travel المتخصص في السفر للركاب ممتلئي الجسم: "أعتقد أن هذا التغيير سيجعل تجربة الطيران أسوأ للجميع. الركاب قد يضطرون لتجربة الحظ بمقعد واحد، مما قد يسبب عدم راحة لهم وللركاب المجاورين".

ووفقا للسياسة الجديدة، إذا لم يشترِ الراكب المقعد الإضافي قبل الرحلة، سيتعين عليه شراءه في المطار، وإذا كانت الرحلة مكتملة، ستقوم ساوث ويست بحجز مقعد على رحلة لاحقة.

وأضافت الشركة أن "مسند الذراع يُعتبر الحد الفاصل بين المقاعد، ويجب على العملاء شراء العدد اللازم من المقاعد مسبقا لضمان توفرها".

كما شددت الشركة على أن القرار النهائي بشأن من يحتاج لشراء مقعد إضافي سيكون بحسب تقديرها لكل حالة على حدة، بما في ذلك الاعتبارات المتعلقة بالسلامة.

وتأتي هذه التغييرات ضمن سلسلة من التعديلات التي تقوم بها ساوث ويست لتعزيز أرباحها، وتشمل فرض رسوم على المقاعد ذات مساحة الأرجل الإضافية، تقديم رحلات ليلية، إنهاء سياسة الأمتعة المجانية، وتقديم نظام تحديد المقاعد مع رسوم إضافية للمقاعد المفضلة أو واسعة الأرجل.

وبينما يظل بإمكان الركاب ذوي الأحجام الكبيرة طلب استرداد أموال المقعد الإضافي، إلا أن الضمان لن يشمل الرحلات المكتملة، ما قد يجعل البعض مترددا في شراء مقعد إضافي مسبقا.

ويشير الخبراء إلى أن هذه السياسة قد تؤثر على تجربة جميع الركاب، لا سيما أولئك الذين يجلسون بجانب الركاب ذوي الأحجام الكبيرة.

مع دخول السياسة الجديدة حيز التنفيذ، يُتوقع أن تشهد تجربة السفر عبر ساوث ويست تغييرات كبيرة، خاصة بالنسبة للركاب ذوي الأحجام الكبيرة، الذين سيضطرون للتخطيط لرحلاتهم بشكل أكثر دقة لضمان راحة الجميع على متن الطائرة.