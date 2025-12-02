أبل تعين مسؤولاً سابقاً في جوجل نائباً للرئيس للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة أبل تعيين آمار سبرامانيا المسؤول السابق في شركة جوجل كنائب جديد للرئيس للذكاء الاصطناعي.

يذكر أن سبرامانيا الذي عمل مؤخرا كنائب لرئيس قطاع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت لعب دورا مهما في تطوير تطبيق الذكاء الاصطناعي جيميني الذي تطوره جوجل.

وفي الوقت نفسه سيترك جون جيانانديرا رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي في أبل حاليا والذي انتقل إليها من جوجل أيضا عام 2018 منصبه ليصبح مستشارا لشركة أبل حتى تقاعده في ربيع 2026.

وتعاني أبل من التأخر في إطلاق تحديث كبير لمساعدها الرقمي الصوتي سيري، والذي أعلنت عنه في البداية في يونيو 2024، باعتباره نسخة محسنة بقدرات الذكاء الاصطناعي من المساعد.

ومن المتوقع الآن إطلاق التحديث في 2026، بعد أن أظهر تدريب داخلي له لا يعتمد عليه بشكل كاف، بحسب جريج فيدري مدير البرمجة في أبل.

ويعكس تعيين سبرامانيا في منصبه الجديد جهود أبل المتواصلة لمواكبة سباق الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته منصة محادثة الذكاء الاصطناعي التوليدي شات جي.بي.تي من شركة أوبن أيه.آي، في حين تواصل شركات منافسة مثل جوجل وأمازون تطوير أنظمتها المتقدمة. ويُمكن للمستخدمين حاليا دمج شات جي.بي.تي في أجهزة أبل.