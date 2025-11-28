"آي باد" بـ15 يورو.. خطأ كارثي يهز سلسلة متاجر مشهورة

في حدث غير مسبوق ارتكبت سلسلة متاجر إيطالية خطأ كارثيا أدى إلى بيع جهاز iPad بسعر مذهل بلغ 15 يورو فقط.

وبعد اكتشاف الخطأ، قامت المتاجر بمطالبة العملاء إما بإعادة الأجهزة أو دفع السعر الكامل، ما أثار جدلا واسعا حول التسعير والأخطاء التقنية في منصات البيع الإلكتروني.

وباعت سلسلة البيع بالتجزئة الإيطالية MediaWorld عن طريق الخطأ طرازات iPad Air مقاس 13 بوصة مقابل 15 يورو لحاملي بطاقات الولاء. وتحاول سلسلة البيع بالتجزئة استرداد هذه الأجهزة من عملائها أو دفع السعر الكامل.

ووفقا لتقرير Wired، اكتشفت سلسلة البيع بالتجزئة خطأها بعد 11 يوما من البيع. وفي الوقت نفسه، كانت تتم معالجة كل من الطلبات عبر الإنترنت ومبيعات المجموعات داخل المتجر وتم إعطاء أجهزة iPad فعليا للعملاء، وطلبت متاجر التجزئة من العملاء الذين اشتروا الأجهزة إما إعادة الأجهزة اللوحية أو دفع سعر التجزئة الكامل.





وفقا للتقرير، بعد أحد عشر يوما من بيع iPad Air بسعر أقل بكثير من سعره الأصلي البالغ 879 يورو، أرسلت MediaWorld بريدا إلكترونيا إلى عملائها تفيد بأن السعر المنشور كان "غير صحيح"، ثم طلبت الشركة من العملاء المتضررين الاختيار بين خيارين: الاحتفاظ بجهاز iPad ودفع الفرق للوصول إلى السعر الصحيح، أو استرداد 15 يورو وقسيمة خصم بقيمة 20 يورو.

وفي بيان، بعد الحدث، أوضح متحدث باسم MediaWorld: "نؤكد أنه في فترة زمنية قصيرة جدا، بسبب خطأ تقني يمكن التعرف عليه بوضوح ناتج عن خلل غير عادي وغير متوقع على منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بنا، تم عرض بعض المنتجات عن طريق الخطأ بأسعار، بسبب انفصالها الواضح والموضوعي عن القيمة السوقية الحقيقية والسعر الترويجي الصحيح، لم يكن ينبغي عرضها أبدا. كان هذا خطأ واضحا، مما يجعله غير مستدام اقتصاديا ولا يمثل عرضنا التجاري."

وأضاف " بموجب أحكام اللوائح الحالية، وجدنا أنه من الضروري التدخل، واللجوء إلى مبدأ قانوني يهدف إلى الحفاظ على التوازن التعاقدي في حالة حدوث خطأ بهذا الحجم. كان نهجنا هو إعطاء الأولوية للعلاقة مع العميل وتقديم حلول تتجاوز مجرد تطبيق القانون. لهذا السبب، اتصلنا على الفور بجميع المشترين المتضررين، واقترحنا بديلين. نحن نقدم الاحتفاظ بالمنتج: لدى العميل خيار الاحتفاظ بالعنصر الذي تم شراؤه، ودفع الفرق بين السعر المدفوع والسعر الترويجي الصحيح. لقد عرضنا أيضا خصما إضافيا على المبلغ الذي يجب دفعه. أو إرجاع المنتج: يمكن للعميل اختيار إرجاع العنصر مجانا، واسترداد كامل المبلغ المدفوع بالفعل. في هذه الحالة أيضا، قدمنا قسيمة تسوق MediaWorld".

وأوضح محامي المستهلك ماسيميليانو دونا أن القانون الإيطالي يسمح بإلغاء العقد بسبب الأخطاء التي يمكن التعرف عليها. ومع ذلك، من الصعب إثبات أن العملاء كانوا يعرفون أنهم يستفيدون من خطأ تسعير ميديا وورلد، خاصة بالقرب من الجمعة السوداء عندما تكون الخصومات الشديدة ومبيعات الفلاش شائعة.