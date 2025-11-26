إتش.بي الأمريكية تعتزم شطب 6000 وظيفة

أعلنت شركة إتش.بي الأمريكية لصناعة أجهزة الكمبيوتر مساء أمس اعتزامها خفض قوة العمل لديها على مستوى العالم بما يتراوح بين 4000 و6000 عامل، كجزء من مبادرة شاملة أطلقتها الشركة مؤخرا باسم "خطة السنة المالية 2026". وتستهدف الشركة تحسين مستوى رضا العملاء وتسريع الابتكار وتحسين الإنتاجية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتتوقع الشركة أن تؤدي هذه الخطة إلى خفض النفقات بنحو مليار دولار بنهاية العام المالي 2028.

ولتنفيذ الخطة، تتوقع الشركة تحمل ما يقارب 650 مليون دولار من تكاليف إعادة هيكلة العمالة وغيرها، منها حوالي 250 مليون دولار متوقعة في السنة المالية 2026. ومن المقرر استكمال جميع الإجراءات بنهاية السنة المالية 2028.

أثناء إعلانها عن نتائج الربع الأخير من العام المالي الماضي توقعت إتش.بي أن يتراوح صافي ربح السهم الواحد بين 58ر0 و66ر0 دولار ، وأن يتراوح صافي ربح السهم الواحد غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة العامة المقبولة بين 73ر0 و81ر0 دولار للربع الأول من السنة المالية 2026.

ويتوقع محللون إعلان الشركة عن أرباح قدرها 78ر0 دولار للسهم الواحد في الربع الأول. وعادةً ما تستثني تقديرات المحللين البنود الخاصة.

كما تتوقع الشركة أن يتراوح صافي ربح السهم الواحد بين 47ر2 و77ر2 دولار خلال العام المالي الحالي، وأن يتراوح صافي ربح السهم الواحد بدون تطبيق مبادئ المحاسبة المقبولة عموما بين 90ر2 و20ر3 دولار، في حين يتوقع المحللون أن تُعلن الشركة عن أرباح سنوية قدرها 33ر3 دولارات للسهم.

من ناحية أخرى أعلنت إتش.بي توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بمعدل 30ر0 دولار للسهم الواحد من أسهم الشركة العادية، وسيتم صرف التوزيعات النقدية في 2 يناير المقبل للمساهمين المسجلين بنهاية تعاملات يوم 11 ديسمبر 2025.

وأنهى سهم الشركة جلسة التداول العادية أمس عند مستوى 32ر24 دولارا، بانخفاض قدره 06ر0 دولار أي بنسبة 25ر0% .