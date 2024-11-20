90 شركة تستعرض خبراتها بمعرض المنتجات الصناعية الصينية

اختتمت أمس في أبوظبي فعاليات الدورة الثانية من معرض المنتجات الصناعية الصينية، بمشاركة 90 شركة تعرض منتجاتها وخبراتها، وتحتفي بمرور 4 عقود على الشراكة الاقتصادية بين الصين والإمارات.

وأكد راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي - في كلمته خلال افتتاح أعمال المعرض - أن معرض المنتجات الصناعية الصينية فرصة لاستكشاف سبل التعاون والشراكة بين الإمارات والصين، مؤكداً الالتزام بإقامة شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز اقتصاد البلدين.

وقال البلوشي: «تهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية، إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز صناعي تنافسي في المنطقة من خلال التركيز على الصناعات القائمة على المعرفة وتعزيز القدرة التنافسية العالمية.

كما تهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى 172 مليار درهم، وخلق 13600 فرصة عمل، وتوسيع التجارة غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.

وتابع البلوشي: «تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها كقوة رائدة في مجال الابتكار والنمو المستدام والتنمية الاقتصادية، وبفضل نموها الاقتصادي المستمر على مدى السنوات الماضية، وصل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 1.14 تريليون درهم في عام 2023».

وأوضح أن أبوظبي تتمتع بموقع استراتيجي عند تقاطع آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يجعلها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مدعومًا بقيادة ثاقبة وبنية تحتية لوجستية متطورة وبيئة عمل تنافسية.

وفي إطار التزامنا باقتصاد قائم على المعرفة، ستشكل القطاعات غير النفطية في عام 2024 أكثر من 55 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف: «يعد التصنيع أحد القطاعات الرئيسية التي تقود اقتصادنا غير النفطي والذي يسهم بأكثر من 55 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في الربع الثاني من عام 2024، وشهدت أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 300 % في الاستثمارات الأجنبية ونمواً بنسبة 109 % في المواهب ذات المهارات العالية في العقد الماضي».

وقال زو يونج جانج، رئيس مجلس إدارة منطقة جوسيك الصناعية في مدينة كيزاد بأبوظبي: «يعكس المعرض الصداقة العميقة والرؤية المشتركة بين بلدينا، مع مشاركة ما يقرب من 90 شركة تعرض خبراتها، وإنها فرصة ممتازة للشركات لتبادل الأفكار وبناء علاقات أقوى».

وقال تشو شين باو، المدير العام لمجموعة «CJI»: يوفر المعرض منصة للشركات للتواصل والتعاون مع عرض أحدث إنجازات «صنع في الصين» و«التصنيع الذكي في الصين» و«الابتكار في الصين».