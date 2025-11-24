<b>الاتحاد الأوروبي يحبط صفقة بـ775 مليون دولار خوفاً من الاحتكار </b>

أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اعتراضها الأولي على الصفقة المحتملة لاستحواذ شركة إنتاج الموسيقى الأمريكية العملاقة مجموعة" يونيفرسال" الموسيقية، على شركة" داون تاون" للموسيقى حيث تُقدر قيمة هذه الصفقة بـ 775 مليون دولار أمريكي.

وأتت هذه الخطوة بعد إطلاق المفوضية تحقيقاً معمقاً (المرحلة الثانية) في يوليو الماضي، بسبب المخاوف من انحصار مستوى المنافسة في السوق.

وقالت المفوضية في بيان رسمي إن اعتراضها الأولي، الذي تم إرساله إلى المجموعة كـ "بيان اعتراض"، يرتكز على أن "يونيفرسال" قد تحصل على بيانات اقتصادية حساسة عن منافسيها من خلال عملية الاستحواذ.

ويعود القلق الرئيسي إلى منصة "كيرف" (Curve) التابعة لـ "داون تاون للموسيقى"، التي تضطلع بمسؤولية حساب وتوزيع الإتاوات (مستحقات الملكية الفكرية) للعديد من شركات التسجيلات والعلامات المستقلة التي تنافس "يونيفرسال".

وتخشى المفوضية من أن يمنح هذا الوصول مجموعة يونيفرسال الموسيقية، وهي إحدى أكبر ثلاث شركات تسجيلات موسيقية في العالم، ميزة معلوماتية غير عادلة حول البيانات التجارية الحساسة للمنافسين.

ويهدد ذلك بتقويض قدرة وحافز شركات التسجيل المستقلة الأخرى على المنافسة بفعالية في سوق توزيع التسجيلات الموسيقية بالجملة.

يُذكر أن عملية الاستحواذ تتم تحديداً عبر مجموعة "فيرجن الموسيقية" (Virgin Music Group)، وهي قسم الموسيقى المستقلة التابع لـ "يونيفرسال".

وفي المقابل، دافعت "يونيفرسال ميوزيك" عن الصفقة، مؤكدة أنها تهدف إلى "توفير أدوات ودعم عالمي" لرواد الأعمال والموسيقيين المستقلين، وأنها واثقة من أن الصفقة سيتم تمريرها في النهاية.

وكان أمام المفوضية مهلة لإعلان قرارها حتى يوم الأربعاء القادم، قبل أن تحدد موعد القرار النهائي في السادس من فبراير المقبل، للنظر في ما إذا كانت الصفقة ستؤدي إلى قيود غير متناسبة على المنافسة الحرة في السوق الأوروبية.