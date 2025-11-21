نوكيا تعتزم استثمار 4 مليارات دولار للبحث والتطوير والتصنيع في أمريكا

أعلنت شركة نوكيا الفنلندية للاتصالات، اليوم الجمعة، أنها ستستثمر 4 مليارات دولار لتوسيع مجالات البحث والتطوير والتصنيع في الولايات المتحدة، بالتعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف تعزيز تقنيات الشبكات الجاهزة لدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الشبكات المتنقلة والثابتة، وبروتوكولات الإنترنت، والأنظمة البصرية ومراكز البيانات.

وتعتمد هذه الخطة على استثمار الشركة البالغ 2.3 مليار دولار في الولايات المتحدة المرتبط باستحواذها على شركة إنفينيرا (المتخصصة في تصنيع معدات الاتصالات السلكية واللاسكية البصرية الرقمية)، بالإضافة إلى 456 مليون دولار أعلنت عنها شركة إنفينيرا سابقاً في مشاريع تصنيع مدعومة بأشباه الموصلات.

وسيتم تخصيص نحو 3.5 مليارات دولار من استثمار شركة نوكيا الجديد لمجال البحث والتطوير في الولايات المتحدة، بهدف تعزيز جهودها في تطوير تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي من الجيل القادم.

وسيتم تخصيص نحو 500 مليون دولار لتمويل توسيع مجالات التصنيع والبحث والتطوير في ولايات مثل تكساس ونيوجيرسي وبنسلفانيا.

وقالت شركة نوكيا إن هذه المبادرة ستعزز محفظتها من الشبكات المحسنة بالذكاء الاصطناعي، وتعمق جهود التطوير في مجالات الأتمتة والشبكات الآمنة ضد أخطار الحوسبة الكمومية، وأشباه الموصلات المتقدمة، وعلم المواد.