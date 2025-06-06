بريطانيا تمنع ست شركات مياه من صرف مكافآت لمديريها

منعت بريطانيا ست شركات مياه من تقديم مكافآت لكبار مديريها، في مسعى لإرغام هذه الشركات على تحسين جهود مكافحة التلوث.

وذكرت هيئة "أوفوات" المسؤولة عن تنظيم قطاع المياه في بريطانيا في بيان أن لديها سلطات لوقف صرف مكافآت "غير مبررة" مقابل الأداء السيء في مجال البيئة وخدمة العملاء، في إطار تشريع جديد يسري اعتبارا من اليوم الجمعة.

ومن جانبها، قالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في بريطانيا إن مديري شركات "تايمز ووتر" و"يوركشاير ووتر" وأنجليان ووتر" و"ويسكس ووتر" ويونايتد يوتيليتيز" و"ساوثرن ووتر" غير مسموح لهم بالحصول على مكافآت اعتبارا من الآن.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن قطاع المياه في بريطانيا يواجه غضبا شعبيا عارما بسبب مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي في الأنهار والبحيرات في مختلف أنحاء البلاد.

وترتب على تراجع الاستثمارات في قطاع المياه على مدار عقود تفاقم مشكلة التسرب، في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة البريطانية وهيئة أوفوات لضغوط لاتخاذ إجراءات في هذا الشأن.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته بلومبرغ: "الشركات التي تلتزم بمعايير أوفوات سوف يحق لها صرف مكافآت لمديريها، وهو حافز قوي لتحقيق تحسينات فورية في مجالات البيئة والخدمات التي يحصل عليها العملاء وتحسين المرونة المالية".