عبارة بـ 100 ألف دولار.. كيف صنعت جملة واحدة ثروة هائلة؟

في عالم الملكية الفكرية، لا تقتصر المعارك القانونية على براءات الاختراع أو الحقوق الأدبية، بل تمتد إلى محاولات تسجيل علامات تجارية غريبة وغير متوقعة، من أصوات المحركات إلى عبارات شهيرة، يسعى الأفراد والشركات لحماية ما يعتبرونه جزءاً من هويتهم أو وسيلة لتعزيز أرباحهم.

التقرير التالي يرصد أبرز هذه المحاولات ونتائجها المثيرة.

عبارة مايكل بافر الشهيرة "لنستعد للعراك"

أحد أكثر العبارات شهرة في عالم الملاكمة، "لنستعد للعراك" (Let’s get ready to rumble)، أصبحت علامة تجارية مسجلة في عام 1992 لصاحبها المعلق الرياضي الشهير مايكل بافر، الذي انطلقت شهرته منذ ثمانينات القرن الماضي، العبارة استخدمت لاحقا في ألعاب فيديو وإعلانات، وحققت لبافر ملايين الدولارات، إذ تشير التقديرات إلى أنه يتقاضى ما بين 25 ألفا و100 ألف دولار في كل مرة ينطق بها، وفقا لـ loveMONEY.

صوت محرك هارلي-ديفيدسون

حاولت شركة هارلي-ديفيدسون الشهيرة تسجيل صوت محرك دراجتها كعلامة تجارية في أواخر التسعينات، لكن الأمر قوبل بتسعة اعتراضات من شركات منافسة، ما دفعها إلى سحب الطلب، نظرا لصعوبة إثبات تفرّد الصوت.

"أنت مفصول" لترامب لم تتحول إلى علامة مسجلة

اشتهرت عبارة "You’re fired!" خلال عرض "ذا أبرنتس" الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورغم محاولته تسجيل العبارة كعلامة تجارية في 2004، باءت محاولته بالفشل، بينما نجحت شركة صغيرة لصناعة الفخار في نيوهامشير في تسجيل اسمها كشركة تحت اسم "You’re Fired! LLC".

ماكدونالدز وصراع "ماك"

تملك سلسلة ماكدونالدز علامتها التجارية لكنها لا تملك حرفياً البادئة "ماك" (Mc)، ورغم ذلك تلاحق قانونيا أي استخدام قد يسبب التباسا، نجحت في منع شركات مثل McCoffee وMacJoy من استخدام الاسم، لكنها خسرت معركتها الطويلة ضد سلسلة McCurry الماليزية في 2009.

فيسبوك وكلمة "فيس"

منذ عام 2010، تملك شركة فيسبوك العلامة التجارية لكلمة "face" في مجال الاتصالات، ما يمنع الشركات الأخرى من استخدامها ضمن أسمائها أو خدماتها. استثني من ذلك خدمة "FaceTime" التابعة لشركة أبل، التي حصلت على علامتها الخاصة.

ابتسامة وولمارت الشهيرة

تخوض وولمارت منذ 2006 صراعا قانونيا مع شركة Smiley Company البلجيكية حول استخدام الوجه الأصفر المبتسم، واستمر النزاع حتى 2011 حين تم التوصل إلى تسوية غير معلنة، عاد بعدها الوجه المبتسم للظهور في متاجر الشركة.

"قدم-طول" ساندويتش صب واي

حاولت سلسلة صب واي تسجيل مصطلح "Footlong" كعلامة تجارية لوصف ساندويتشها الشهير، لكن محكمة أمريكية رفضت الطلب في 2013 معتبرة أن المصطلح شائع جدا في قطاع الطعام.

احتفال غاريث بيل

اللاعب الويلزي غاريث بيل نجح في 2013 بتسجيل صورة لاحتفاله الشهير على شكل قلب تحت اسم "11 of Hearts"، لكنه لم يحصل على ملكية الإيماءة نفسها، واستخدم التصميم في منتجات مثل القبعات والحقائب.

متجر التطبيقات "App Store"

خاضت أبل معركة قضائية ضد أمازون بين عامي 2011 و2014 بسبب استخدام الأخيرة مصطلح "Appstore"، معتبرة أنه يخرق علامتها "App Store"، لكنها تراجعت لاحقا عن القضية بعد أن شعرت أن علامتها أصبحت قوية بما فيه الكفاية.

شكل شوكولاتة كيت كات

سعت شركة نستله إلى تسجيل شكل لوح شوكولاتة كيت كات كعلامة تجارية في أوروبا، لكنها فشلت في إثبات التعرف عليه بشكل موحد في كل دول الاتحاد الأوروبي، وخسرت القضية عام 2018.

اسم "دكتور دري" في مواجهة طبيب نساء

رفض القضاء الأمريكي في 2018 دعوى تقدم بها مغني الراب Dr. Dre ضد طبيب نسائي يدعى Dr. Drai، مؤكدا أن لا التباس بين الاثنين رغم تشابه الاسمين.

اللون الأرجواني لكادبوري

رغم امتلاك كادبوري لحق استخدام اللون الأرجواني المميز في تغليف منتجاتها منذ 1995، إلا أنها فشلت لاحقا في توسيع نطاق الحماية، بعدما نجحت نستله في الطعن بالطلب.

شعار باتمان أمام القضاء الأوروبي

واجهت DC Comics في 2019 محاولة من شركة إيطالية لإلغاء علامتها لشعار باتمان في أوروبا بدعوى إمكانية استخدامه دون ربطه بالبطل الخارق، إلا أن المحكمة الأوروبية رفضت الدعوى وأكدت تميز الشعار.

بين محاولات مشروعة وأخرى طريفة أو مثيرة للجدل، تكشف هذه القضايا إلى أي مدى يمكن أن يذهب الأفراد والشركات لحماية علاماتهم – أو لمحاولة احتكار ما قد يراه الآخرون جزءا من الثقافة العامة.