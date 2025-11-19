بروكفيلد تسعى لجمع 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء أن بروكفيلد لإدارة الأصول تستهدف جمع 10 مليارات دولار من الأسهم لصندوقها الجديد للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مطلقة بذلك استراتيجية جديدة تهدف إلى الاستثمار في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأضافت الصحيفة أن شركة الاستثمار الكندية جمعت بالفعل 5 مليارات دولار من مستثمرين، من بينهم إنفيديا، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، والميزانية العمومية لشركة بروكفيلد.

وأضاف التقرير أن بروكفيلد تعتزم استخدام رأس المال، بالإضافة إلى استثمارات مشتركة وديون إضافية، لبناء واستحواذ على بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار.

وستستثمر بروكفيلد، التي تدير أصولاً تزيد قيمتها على تريليون دولار حول العالم، في مختلف قطاعات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات، وموفري الطاقة، وتصنيع الرقائق. وأضاف التقرير أن الشركة تخطط لتخصيص معظم رأس مالها لمشاريع تتضمن البناء من الصفر على أراضٍ غير مطورة.

وصرح جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز: "تتطلب البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أراضي وطاقة وحواسيب عملاقة مصممة خصيصاً، وشراكتنا مع بروكفيلد تجمع كل هذه العناصر في سحابة ذكاء اصطناعي جاهزة للنشر".

تعد بروكفيلد واحدة من أكبر المستثمرين عالمياً في سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي، حيث استثمرت أكثر من 100 مليار يورو (115.83 مليار دولار) في البنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة وتصنيع أشباه الموصلات حول العالم.

لا يزال إقبال المستثمرين على شركات الذكاء الاصطناعي قوياً على الرغم من التحذيرات المتزايدة من فقاعة الذكاء الاصطناعي، مدفوعة بارتفاع التقييمات وخطط الإنفاق الطموحة.