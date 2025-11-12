فوكسكون مورد «إنفيديا» تتجاوز التوقعات بتحقيق 17% نمواً في أرباح الربع الثالث

أعلنت شركة فوكسكون التايوانية، أكبر مصنع للإلكترونيات التعاقدية في العالم، يوم الأربعاء عن زيادة بنسبة 17% في أرباح الربع الثالث، متجاوزة التوقعات، مدفوعة بالطلب القوي المستمر على خوادم الذكاء الاصطناعي، والتي تتوقع الشركة أن تحفز نموها العام المقبل أيضاً.

بلغ صافي الربح للفترة من يوليو إلى سبتمبر لأكبر مصنع خوادم لدى إنفيديا وأكبر مجمع لأجهزة آيفون لدى آبل 57.67 مليار دولار تايواني (1.89 مليار دولار أمريكي)، متجاوزاً التقديرات المجمعة من قِبل مجموعة بورصة لندن (LSEG) والبالغة 50.4 مليار دولار تايواني.

أعلنت فوكسكون، المعروفة سابقاً باسم هون هاي بريسيجن إندستري، الشهر الماضي عن إيرادات في الربع الثالث فاقت التوقعات، بفضل الطلب القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي.

في تقرير أرباحها، صرحت شركة فوكسكون بأنها تتوقع نمواً ملحوظاً في الإيرادات على أساس سنوي في الربع الرابع، مع توقع زيادة إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي على أساس ربع سنوي.

في الربع الثالث، تجاوزت إيرادات أعمالها في مجال الحوسبة السحابية والشبكات، والتي تشمل خوادم الذكاء الاصطناعي، إيرادات الإلكترونيات الاستهلاكية الذكية - مثل هواتف آيفون - للربع الثاني على التوالي.

وبالنسبة لإيراداتها السنوية، توقعت الشركة أيضاً نمواً كبيراً على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوجيهات السابقة الصادرة في أغسطس. ولم تفصل الشركة في التفاصيل، ولم تقدم توجيهات رقمية لتوقعاتها، سواءً على أساس سنوي أم ربع سنوي.

تجمع معظم هواتف آيفون التي تصنعها فوكسكون لشركة آبل في الصين، لكن الجزء الأكبر من تلك المباعة في الولايات المتحدة ينتج الآن في الهند. كما تبني الشركة مصانع في المكسيك وتكساس لتصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي لشركة إنفيديا.

وتسعى فوكسكون أيضاً إلى توسيع نطاق حضورها في مجال السيارات الكهربائية، التي تعتبرها الشركة مصدراً رئيسياً للنمو في المستقبل، على الرغم من أن ذلك لم يكن دائماً سلساً. في أغسطس، أعلنت شركة فوكسكون عن إبرامها صفقة لبيع مصنع سيارات سابق في لوردستاون، أوهايو، مقابل 375 مليون دولار، بما في ذلك آلاته التي اشترتها في عام 2022 لتصنيع السيارات الكهربائية.

ارتفعت أسهم فوكسكون بنسبة 36% حتى الآن هذا العام، متجاوزة بذلك ارتفاع مؤشر تايوان الأوسع نطاقاً بنسبة 21%.

أغلقت أسهمها على ارتفاع بنسبة 1.8% يوم الأربعاء قبيل إعلان الأرباح.