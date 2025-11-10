«ألتمن سولون» للاستشارات الاستراتيجية تفتتح مقرها بدبي

عززت شركة الاستشارات الاستراتيجية «ألتمن سولون»، طموحاتها في منطقة الشرق الأوسط، بافتتاح مقر ومكتب جديد في دبي. ويُعد المقر هو الـ 17 للشركة على مستوى العالم، ويأتي بعد توسعها في ستوكهولم قبل عدة أشهر.

وقال بيورن مندِن شريك في ألتمن سولون: «تلعب دبي دوراً محورياً، كمركز أعمال عالمي، يوفر قدرات اتصال استثنائية، وكفاءة تشغيلية عالية، وإمكانية الوصول إلى أفضل الكفاءات، ما يجعلها موقعاً مثالياً لدعم مشاريع عملائنا في دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام وأفريقيا».

وتأسست ألتمن سولون في 2020، من خلال اندماج بين شركة استشارية أمريكية وأخرى أوروبية، وتقدم خدمات استشارية لكبار المسؤولين التنفيذيين حول استراتيجيات الشركات، ودخول الأسواق الجديدة، وتطوير المنتجات، وعمليات الدمج والاستحواذ، والتحسينات التشغيلية.

وقال أندرياس تيفينغرايبر شريك في الشركة: «يعد الشرق الأوسط من أسرع المناطق نمواً في مجالات الإعلام والرياضة والمنصات الرقمية، ويضعنا مكتب دبي في موقع يمكننا من مساعدة العملاء على اغتنام الفرص في مجالات المحتوى والإعلانات وتحقيق الدخل».

وقال لوكاسز نوفيسكي الشريك المشارك في الشركة: «يعزز مكتبنا الجديد قدرتنا على خدمة قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية وصناديق الثروة السيادية والمستثمرين الدوليين في المنطقة.

ومع وجود فريقنا في دبي، يمكننا دعم العملاء بشكل أفضل في استراتيجيات النمو، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعمليات الدمج والاستحواذ، والشراكات الاستراتيجية».

وفي الأشهر المقبلة، تخطط ألتمن سولون لتوسيع فريقها المحلي، ليشمل قادة كباراً وتعيينات محلية جديدة.