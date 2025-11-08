تبيع منتجات غير قانونية.. كيف تجنبت "شي إن" الصينية الحظر في فرنسا؟

تجنبت شركة تجارة التجزئة الإلكترونية منخفضة التكلفة "شي إن" الحظر في فرنسا وسط تحقيقات بشأن بيع منتجات غير القانونية.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية يوم أمس الجمعة أن "الحكومة نجحت في دفع شي إن لإزالة جميع المنتجات غير القانونية التي كانت تباع على منصتها".

وأضافت الوزارة أنه على الرغم مع ذلك، لا تزال شي إن "تحت مراقبة وثيقة من سلطات الدولة".

ومن المقرر أن تستمر الإجراءات القانونية التي بدأت ضد الشركة الصينية يوم الأربعاء الماضي.

ومع ذلك، قررت الوكالة الوطنية لحماية المستهلك في تقييم مؤقت يوم الجمعة أن الشركة توقفت تماما عن بيع أي منتجات غير قانونية.

وتعتزم الحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات إضافية ضد تجار التجزئة عبر الإنترنت بعد اكتشاف منتجات غير قانونية على منصات أخرى، وفقا لبيان الوزارة.

وقالت السلطات: "ستبدأ الحكومة إجراءات جديدة ضد هذه المنصات في الأيام المقبلة".