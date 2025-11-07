Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
أعمال

إنفيديا لا تخطط لشحن أي شيء إلى الصين

undefined's profile picture

رويترز

أكد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا غنسن هوانغ اليوم الجمعة أن الشركة الأمريكي التي تصنع رقائق الذكاء الاصطناعي لا تعتزم شحن أي شيء إلى الصين، لكنها تأمل في خدمة السوق الصينية مرة أخرى في المستقبل.

جاءت تصريحات هوانغ لدى وصوله إلى مدينة تاينان في رابع زيارة علنية له إلى تايوان هذا العام.

وقال هوانغ في تصريحات تضمنها خلال بث مباشر لشبكة فورموزا التلفزيونية الإخبارية التايوانية إنه في تايوان لزيارة شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (تي.إس.إم.سي) التي ترتبط مع إنفيديا بشراكة طويلة الأمد والمشاركة في اليوم الرياضي للشركة.