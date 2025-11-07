إنفيديا لا تخطط لشحن أي شيء إلى الصين

أكد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا غنسن هوانغ اليوم الجمعة أن الشركة الأمريكي التي تصنع رقائق الذكاء الاصطناعي لا تعتزم شحن أي شيء إلى الصين، لكنها تأمل في خدمة السوق الصينية مرة أخرى في المستقبل.

جاءت تصريحات هوانغ لدى وصوله إلى مدينة تاينان في رابع زيارة علنية له إلى تايوان هذا العام.

وقال هوانغ في تصريحات تضمنها خلال بث مباشر لشبكة فورموزا التلفزيونية الإخبارية التايوانية إنه في تايوان لزيارة شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (تي.إس.إم.سي) التي ترتبط مع إنفيديا بشراكة طويلة الأمد والمشاركة في اليوم الرياضي للشركة.