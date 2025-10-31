أرباح أمازون تتجاوز التوقعات بالربع الثالث مع تسارع أعمال الحوسبة السحابية

أعلنت شركة أمازون يوم أمس الخميس عن نتائج الربع الثالث التي جاءت أعلى من التوقعات، مدعومة بأعمالها في مجال الحوسبة السحابية، والتي نمت بأسرع وتيرة لها منذ عام 2022.

وارتفعت إيرادات شركة التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 13% لتصل إلى 2ر180 مليار دولار، ارتفاعا من 9ر158 مليار دولار في العام الماضي. وسجلت وحدة الحوسبة السحابية التابعة لها، خدمات الويب من أمازون، مبيعات ارتفعت بنسبة 20 % على أساس سنوي، لتصل إلى 33 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي آندي جاسي في بيان: "تنمو خدمات الويب من أمازون بوتيرة لم نشهدها منذ عام 2022"، مضيفا أن أمازون تواصل رؤية طلب قوي على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الأساسية.

وبلغ صافي أرباح الشركة الإجمالي 2ر21 مليار دولار، أو 95ر1 دولار للسهم الواحد، ارتفاعا من 3ر15 مليار دولار، أو 43ر1 دولار للسهم الواحد، في العام الماضي. وكان المحللون يتوقعون في المتوسط أن تربح الشركة 56ر1 دولار للسهم الواحد.