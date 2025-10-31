أبل تتجاوز التوقعات بنتائج قوية في الربع الرابع

أعلنت شركة أبل يوم الخميس عن أرباح فصلية تجاوزت تقديرات وول ستريت، مدفوعة بمبيعات هواتف آيفون وخدماتها.

وبلغ صافي دخل عملاق التكنولوجيا في الربع الرابع حوالي 5ر27 مليار دولار، أو 85ر1 دولار للسهم الواحد، ارتفاعا من 7ر14 مليار دولار، أو 97ر0 دولار للسهم الواحد، في العام السابق. وكان المحللون يتوقعون في المتوسط 77ر1 دولار للسهم الواحد. وعادة ما تستثني تقديرات المحللين البنود الخاصة.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، في بيان: "تفخر أبل بالإبلاغ عن رقم قياسي لإيرادات ربع سبتمبر بلغ 5ر102 مليار دولار، بما في ذلك رقم قياسي لإيرادات آيفون في ربع سبتمبر، ورقم قياسي لإيرادات الخدمات على الإطلاق".

وأعلن مجلس إدارة آبل عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 26ر0 دولار للسهم الواحد.