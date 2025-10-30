أوبن إيه.آي تمهد الطريق لطرح عام أولي بقيمة تصل لتريليون دولار

أكدت ثلاثة مصادر إن أوبن إيه.آي تمهد الطريق لطرح عام أولي قد تصل معه قيمة الشركة إلى نحو تريليون دولار.

وقد يكون هذا أحد أكبر عمليات الاكتتاب على الإطلاق وسيمنح الرئيس التنفيذي سام ألتمان إمكانية الحصول على رأس مال بالغ الضخامة لتنفيذ أجندته الطموحة.

وقالت بعض المصادر إن أوبن إيه.آي تدرس تقديم طلب إلى الجهات التنظيمية للأوراق المالية بحلول النصف الثاني من عام 2026.

وذكرت المصادر أن الشركة تتطلع في المناقشات الأولية إلى جمع 60 مليار دولار كحد أدنى وربما أكثر من ذلك.

وأشارت إلى أن المحادثات لا تزال في بدايتها وأن الخطط - بما في ذلك الأرقام والتوقيت - يمكن أن تتغير اعتمادا على نمو الأعمال وظروف السوق.

وقالت المصادر إن المديرة المالية سارة فراير أخبرت بعض الشركاء أن الشركة تهدف إلى الإدراج في عام 2027.