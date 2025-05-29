فيات تعود إلى إنتاج السيارة فيات 500 بنزين

أعلنت شركة صناعة السيارات الإيطالية فيات عودة سيارتها الصغيرة فيات 500 التي تعمل بمحرك بنزين بعد فشل الرهان على النسخة الكهربائية من هذا الطراز لتحقيق المبيعات المتوقعة.

وبدأت الشركة المملوكة لمجموعة ستيلانتس متعددة الجنسية التسويق المسبق للسيارة الجديدة 500 المزودة بمحركي بنزين وكهرباء والمقرر بدء إنتاجها في نوفمبر المقبل في مصنع ميرافيوري في مدينة تورينو الإيطالية. وسيصل إجمالي إنتاج الجيل الجديد إلى 100 ألف سيارة سنويا.

وقالت فيات في بيان عبر صفحتها الرئيسية على الإنترنت "مع السيارة فيات 500 الهجين، تعمل الشركة على توسيع مجموعة منتجاتها وتؤكد من جديد ارتباطها الطويل الأمد بإيطاليا - شعبها وقيمها".

كانت فيات تخطط لتقديم السيارة 500 في نسخة كهربائية فقط، مع وقف إنتاج النسخة التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي التقليدي في الصيف الماضي. وأوقفت الشركة بيع السيارة 500 التي تعمل بالبنزين في الولايات المتحدة منذ 2019.

وخلال الـ 12 شهرا الماضية لم تحقق النسخة الكهربائية مستويات المبيعات المطلوبة واضطرت الشركة إلى وقف إنتاجها عدة مرات بسبب تراكم المخزون وعدم وجود طلب عليها.

وفي فرنسا باعت فيات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 2070 سيارة فقط من طراز 500 الكهربائية بانخفاض نسبته 75% عن مبيعاته خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

نفس الأمر تكرر في السوق الألمانية، في حين استقرت المبيعات في إيطاليا، بحسب تقرير شركة جاتو دايناميكس المعنية بمتابعة سوق السيارات.

تباع السيارة 500 المزودة بمحرك كهربائي بقوة 117 حصانا بسعر 32 ألف دولار وهو ما يجعلها باهظة الثمن مقارنة بالسيارات المناظرة، رغم مظهرها الرشيق وسهولة وضعها في أي مكان انتظار. وتستهدف الشركة أن تكون النسخة الهجين أرخص بنسبة كبيرة.

واضطرت أغلب شركات صناعة السيارات في العالم إلى خفض إنتاج السيارات الكهربائية بسبب ضعف الطلب.

وفي البداية افترض الكثيرون أن السيارات الكهربائية ستحل تدريجيًا محل سيارات الاحتراق الداخلي التقليدية، ولكن مع خفض حوافز السيارات الكهربائية، بل وإلغائها في بعض الدول، يُعيد المستهلكون النظر في خياراتهم.

وقالت شركة فيات إن النسخة الهجينة ستُزود بمحرك احتراق داخلي بقوة 70 حصانًا وناقل حركة يدوي بست سرعات. ولم تُكشف تفاصيل عملية التهجين بعد.

وذكرت تقارير إيطالية أن فيات ستُطلق اسم 500 تورينو على السيارة التي تعمل بالبنزين لتمييزها عن 500 إي الهجين.