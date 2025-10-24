أنثروبيك للذكاء الاصطناعي توقع صفقة بمليارات الدولارات مع جوجل

وقعت شركة أنثروبيك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي صفقة بمليارات الدولارات مع جوجل للحصول على المزيد من قوة الحوسبة اللازمة لتشغيل روبوت الدردشة الخاص بالشركة الناشئة، كلود.

وقالت أنثروبيك يوم أمس الخميس إن الصفقة ستتيح إمكانية الوصول إلى ما يصل إلى مليون من معالجات الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من جوجل. وإن الصفقة "تساوي عشرات المليارات من الدولارات ومن المتوقع أن توفر ما يزيد على جيجاواط من القدرة الحاسوبية عبر الإنترنت في عام 2026".

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن الجيجاواط، عند الإشارة إليه في محطة طاقة، يكفي لتزويد ما يقرب من 350 ألف منزل بالطاقة.

وتطلق جوجل على شرائح الذكاء الاصطناعي المتخصصة اسم وحدات معالجة التنسور. وتعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بأنثروبيك أيضا على شرائح من نفيديا ومن قسم الحوسبة السحابية لشركة أمازون، والتي هي أول مستثمر كبير لأنثروبيك ومزودها السحابي الأساسي.