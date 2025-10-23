ميتا.. تسريح جماعي لموظفي الذكاء الاصطناعي.. ما الهدف؟

أعلنت شركة ميتا عن تسريح نحو 600 موظف في وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة لها، في خطوة تهدف إلى تبسيط الهيكل التنظيمي وتعزيز المرونة التشغيلية. وأكد متحدث باسم الشركة أن التخفيضات ستطال موظفين في وحدات البنية التحتية وأبحاث الذكاء الاصطناعي الأساسية (FAIR)، إضافة إلى وظائف أخرى مرتبطة بالمنتجات.

رغم ذلك، لم تشمل التسريحات موظفي مختبرات TBD الجديدة، التي تضم نخبة من باحثي الذكاء الاصطناعي الذين انضموا للشركة هذا الصيف، تحت إشراف ألكسندر وانغ، ما يعكس استراتيجية الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في التوازن بين الكفاءات الجديدة والتوظيف المكثف للخبراء.

وبحسب "شبكة CNBC"، كانت وحدة الذكاء الاصطناعي في ميتا ضخمة جدا، حيث تتنافس فرق مثل FAIR ومجموعات المنتجات على موارد الحوسبة، ما دفع الشركة إلى تقليص حجم القسم وتركيز الموارد على الفرق الأكثر استراتيجية، ضمن جهودها لمواكبة منافسيها مثل OpenAI وGoogle.

ويبلغ عدد موظفي مختبرات Superintelligence Labs بعد التخفيضات حوالي 3000 شخص، فيما أخطرت الشركة الموظفين المتأثرين بأن 21 نوفمبر سيكون آخر يوم لهم، مع فترة إشعار تسمح لهم بالتحضير والبحث عن فرص داخل ميتا.

كما أعلنت الشركة عن تقديم 16 أسبوعا مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى أسبوعين عن كل سنة خدمة مكتملة، مع خصم فترة الإشعار.

وتأتي هذه التحركات بعد أن أظهرت نماذج Llama 4 التي أطلقت في أبريل استجابة فاترة من المطورين، ما دفع زوكربيرج لإعادة تقييم جهود الشركة في الذكاء الاصطناعي، واستثمار مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية والتوظيف.

يُذكر أن ميتا استثمرت 14.3 مليار دولار في Scale AI، وأطلقت وحدة جديدة تسمى Meta Superintelligence Labs بقيادة ألكسندر وانغ ونات فريدمان الرئيس التنفيذي السابق لشركة GitHub، لتعزيز قدراتها البحثية والهندسية في الذكاء الاصطناعي المتقدم.

وخلال مؤتمر أرباح الربع الثاني، توقعت الشركة أن تتراوح نفقات 2025 بين 114 و118 مليار دولار، مع توقع نمو أعلى في 2026 بسبب مشاريع الذكاء الاصطناعي. كما أعلنت مؤخرًا عن صفقة 27 مليار دولار مع Blue Owl Capital لتمويل مركز بيانات ضخم في ريف لويزيانا، يصفه زوكربيرج بأنه قادر على تغطية "جزء كبير من مساحة مانهاتن".