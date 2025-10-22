سامسونج تطرح سماعة الرأس جالاكسي إكس.آر بدعم من جوجل وكوالكوم

أصدرت سامسونج إليكترونيكس سماعة الواقع الموسع (جالاكسي إكس.آر)، معتمدة على ميزات الذكاء الاصطناعي من جوجل لدفعها إلى سوق تهيمن عليها شركتا ميتا وأبل.

وستبلغ كلفة سماعة الرأس، التي تشبه تلك التي تصنعها شركات أخرى مثل ميتا، 1799 دولارا أو نحو نصف سعر (فيجن برو) من أبل.

وهي الأولى من عائلة من الأجهزة الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل (أندرويد إكس.آر) والذكاء الاصطناعي، في شراكة طويلة الأمد مع جوجل التابعة لألفابت وكوالكوم.

وقال شرهام إيزادي نائب رئيس جوجل للواقع المعزز والموسع في مقابلة قبل طرح السماعة أمس الثلاثاء "هناك رحلة كاملة أمامنا فيما يتعلق بالأجهزة الأخرى وعوامل الشكل".

وقال المسؤولون التنفيذيون إن الخطوة التالية ستكون إطلاق نظارات أخف وزنا، رافضين الخوض في التفاصيل. وأعلنت سامسونج عن شراكات مع شركة واربي باركر وشركة جنتل مونستر الكورية الجنوبية للنظارات الفاخرة.

* منافسة شرسة

وأشعل السباق لإيجاد أشكال جديدة للترفيه والحوسبة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، معركة بين كبريات شركات التكنولوجيا. وتهيمن ميتا المالكة لتطبيق إنستجرام على صناعة سماعات الواقع الافتراضي بحصة سوقية تقارب 80 بالمئة، بينما تتخلف أبل عنها.

ودخلت شركة أوبن إيه.آي، المصنعة لتطبيق الدردشة الذائع الصيت تشات جي.بي.تي، حلبة السباق أيضا. فأنفقت 6.5 مليار دولار لشراء شركة (آي.أو برودكتس) الناشئة للأجهزة التابعة لجوني إيف مصمم هواتف آيفون في مايو أيار لابتكار أجهزة في عصر الذكاء الاصطناعي.

وقال جاي كيم، نائب الرئيس التنفيذي لقسم الهواتف المحمولة في سامسونج، إن الشركة الكورية الجنوبية دأبت على دراسة قطاع الواقع المعزز على مدار السنوات العشر الماضية، ولم تتواصل مع جوجل إلا قبل نحو أربع سنوات لتطوير المشروع المشترك، الذي يحمل الاسم الرمزي "موهان"، والذي يعني "لانهائي" بالكورية.

وأضاف في مؤتمر صحفي عُقد في سول اليوم الأربعاء "كنا نفكر مليا في موعد طرح المنتج في السوق، وبالنظر إلى عوامل مختلفة مثل تطور التكنولوجيا ووضع السوق، نعتقد أن الآن هو التوقيت الأمثل".

ويجمع جهاز (جالاكسي إكس.آر) الذي طال انتظاره، والذي عُرض لأول مرة العام الماضي، بين ميزات الواقع الافتراضي والمختلط. ويتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع مصورة، مثل تلك الموجودة على موقع يوتيوب التابع لألفابت، أو ممارسة الألعاب ومشاهدة الصور مع السماح للمستخدمين بالتفاعل مع محيطهم.

الاستعانة بقوة جوجل

وتستفيد هذه الميزة الأخيرة من خدمة جيميناي من جوجل، والتي يمكنها تحليل ما يراه المستخدمون وتقديم توجيهات أو معلومات عن الأشياء في العالم الحقيقي من خلال النظر إلى الأشياء والدوران حولها بأصابعهم.

وقالت سامسونج وجوجل إن العملاء الذين سيشترون السماعة هذا العام سيحصلون على حزمة من الخدمات المجانية منها الوصول إلى جوجل إيه.آي. برو ويوتيوب بريميوم وجوجل بلاي باس لمدة 12 شهرا.

ومثلها مثل عدد من تقنيات الجيل الأول، تحاول هذه السماعة القيام بالعديد من الأشياء التي يمكن أن يكون لها تطبيقات للمستهلكين والمؤسسات.

وتوفر كوالكوم شريحة (سناب دراجون إكس.آر.2+ جين 2) لتشغيل سماعة الرأس.

وجالاكسي إكس.آر هو أول جهاز يعمل بنظام أندرويد إكس.آر. لكن سامسونج طرحت أجهزة حوسبة مثبتة على الوجه قبل عقد من الزمن، وتضمنت وضع هاتف ذكي في سماعة رأس، تسمى جير في.آر بالشراكة مع شركة أوكولوس المصنعة لسماعات الواقع الافتراضي. واستحوذت ميتا على أوكولوس في 2014.