فيراري تمدد عقد الأمن الإلكتروني مع «بت ديفيندر»

أعلنت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية فيراري تمديد عقد توفير الأمن الإلكتروني لأنظمة الكمبيوتر وشبكات معلوماتها مع شركة بت ديفيندر.

وقالت الشركة الإيطالية: إنها تمدد شراكتها الممتدة لسنوات مع شركة بت ديفيندر، المتخصصة في برمجيات الأمن السيبراني.

كما توسع هذه الاتفاقية المجددة نطاق التكامل التكنولوجي ورؤية الشريك في بيئة سباقات السيارات فورمولا 1.

وقال ألفونسو فوجيتا، كبير مسؤولي التحول الرقمي في فيراري: «يسعدنا مواصلة العمل مع شريك موثوق مثل بت ديفيندر لضمان مرونة بنيتنا التحتية الرقمية وأدائها العالي بما يتناسب مع احتياجات سياراتنا على حلبة السباق وخارجها».