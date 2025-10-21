شراكة بين هيتاشي وأوبن أيه.آي لتطوير مراكز البيانات المستدامة

وقعت مجموعة هيتاشي ليمتد اليابانية مذكرة تفاهم مع شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية أوبن أيه.آي لإقامة شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي من الجيل التالي وتوسيع قدرات مراكز البيانات العالمية. ويجمع هذا التعاون بين خبرة هيتاشي الصناعية والرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة من أوبن أيه.آي لمواجهة التحديات المجتمعية الملحة وتسريع نشر حلول الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لبنود مذكرة التفاهم، ستضع الشركتان خططاً مشتركة في مجالات رئيسية عدة، بهدف تعزيز عمليات مراكز البيانات المستدامة من خلال تقليل الحمل على شبكات نقل وتوزيع الطاقة، والعمل في نهاية المطاف على إيجاد مراكز بيانات لا تؤدي إلى أي انبعاثات. بالإضافة إلى ذلك، ستركز الشركتان على تأمين توريد المعدات الحيوية وطويلة الأجل اللازمة لبناء وتشغيل مراكز البيانات.

وستتعاون هيتاشي وأوبن أيه.آي على توحيد تصاميم مراكز البيانات الجاهزة والوحدات النمطية، ما يسهم في تقليص الجداول الزمنية للبناء بشكل كبير. كما تخططان لتطوير مكونات البنية التحتية الأساسية، مثل أنظمة التبريد المتقدمة وحلول التخزين، لضمان إطلاق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بسرعة وموثوقية وقابلية للتطوير.