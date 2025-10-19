إمالة المقاعد.. شركة طيران تفرض رسوماً جديدة على ركابها وتثير الجدل

أعلنت شركة الطيران الكندية WestJet عن تغييرات جديدة في طائراتها من طراز Boeing 737-8 MAX و737-800، تهدف إلى تحويل ميزة إمالة المقعد، التي اعتُبرت دائما ميزة قياسية في معظم شركات الطيران التجارية، إلى خدمة مدفوعة ضمن ما تصفه الشركة بـ "مجموعة متجددة من خيارات المقاعد".

وقالت WestJet في بيان رسمي إن المقاعد الاقتصادية في الطائرات المعاد تجهيزها ستحتوي على دعم للظهر وتصميم ثابت للإمالة، مما يعني عمليا أن المقعد لن يكون قابلاً للإمالة إلا عند الدفع مقابل المقاعد المميزة.

وأضاف البيان أن القسم المميز في مقدمة الطائرة سيستمر في تقديم مقاعد مزودة بوسائد مريحة، ومسند ظهر قابل للإمالة، ومسند رأس كبير قابل للتعديل في أربعة اتجاهات، وفقا لموقع thestreet.

أما المقاعد الواقعة بين القسم المميز وبقية المقصورة البالغ عددها 36 مقعدا، فستظل قابلة للإمالة، مع توفير مساحة إضافية للأرجل ومساحة أكبر قليلا مقارنة بالدرجة الأعلى.

وأكدت سامانثا تايلور، نائب الرئيس التنفيذي وكبيرة مسؤولي التجربة في WestJet، أن "المقصورة تم تصميمها بعناية لتقديم خدمة ترحيبية تناسب كل الميزانيات، بما يعكس التزام الشركة بالارتقاء بكل جانب من تجربة السفر وتلبية طلب الركاب على خيارات أوسع من المنتجات".

غير أن هذا القرار أثار جدلا واسعا بين الركاب وخبراء الطيران، الذين رأوا فيه خطوة نحو فرض رسوم على خدمات كانت مجانية سابقا، مثل اختيار المقعد وحمل الأمتعة اليدوية.

وقال جون جراديك، محاضر الطيران في جامعة McGill وناشط في حقوق ركاب الطيران، إن "خيال مسوقي شركات الطيران لا يتوقف عن إدهاشنا. المدى الذي يصلون إليه يوحي للركاب بأن دفع المزيد يعني الحصول على المزيد. في الوقت الحالي، يبدو الأمر كما لو أنك تدفع أكثر للحصول على ما كان لديك بالفعل".

ويأتي هذا التحديث في وقت لا تزال فيه أعداد المسافرين إلى الولايات المتحدة من كندا عند مستويات منخفضة قياسية، ما يجعل شركات الطيران تبحث عن طرق جديدة لتعويض الخسائر المالية ورفع إيراداتها.

وكانت استطلاعات سابقة قد أظهرت أن 77% من المسافرين يعتبرون إمالة المقعد طوال مدة الرحلة تصرفا غير مهذب، بينما يرى آخرون أن المقعد مصمم ليستخدم بأي طريقة يرغب الراكب، ما يعكس التباين الكبير في توقعات الركاب حول هذه الخدمة الأساسية.

تظل WestJet، التي تُعد واحدة من أكبر شركتين للطيران في كندا إلى جانب Air Canada، عند مفترق طرق بين تقديم خدمة متكاملة لجميع الركاب أو فرض رسوم على بعض المزايا التقليدية، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مؤشر محتمل لاتجاه شركات الطيران عالميا نحو تقييد المزايا المجانية وجعلها خدمات مدفوعة.