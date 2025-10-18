تريليون دولار على المحك.. ماسك يواجه رفضاً لتعويضه الفلكي في تسلا

أوصت خدمات المساهمين المؤسسين، وهي شركة استشارية بالوكالة، المساهمين في شركة تسلا، التصويت ضد حزمة تعويضات مقترحة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك التي قد تمنحه تريليون دولار في البورصة.

وتحمل "جائزة أسهم الأداء الضخمة" المصممة للإبقاء على ماسك على المدى الطويل، ما وصفته خدمات المساهمين المؤسسين بأنه "قيمة منحة فلكية" مربوطة بأهداف أداء طموحة.

وحال جرى تحقيق هذه الأهداف، يمكن أن تولد قيمة جوهرية للمساهمين ولكن خدمات المساهمين المؤسسين مازالت غير مقتنعة بتوافق الخطة مع مصالح المساهمين.

ومن المقرر عقد اجتماع المساهمين السنوي وتصويت بالوكالة في الخامس من نوفمبر 2025.

وفي رد على توصية خدمات المساهمين المؤسسين، انتقد تسلا في منشور عبر منصة إكس الشركة الاستشارية لافتقاد "النقطتين الأساسيتين الاستثمار والحوكمة".

كما أشارت تسلا إلى أن خدمات المساهمين المؤسسين عارضت في السابق حزم التعويضات التي وافق عليها المساهمون بالفعل، بما في ذلك جائزة أداء الرئيس التنفيذي لعام 2025، والتي أكدت تسلا أنها لا تقدم لماسك أي تعويضات ما لم يستفيد المساهمون بشكل كبير.