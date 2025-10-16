تسلا تحت الضغط.. موجة استقالات تهز إمبراطورية إيلون ماسك

تعاني شركة تسلا الأمريكية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية من موجة استقالات واسعة بين كبار موظفيها، مما أثار تساؤلات حول أسلوب إدارة مؤسسها، إيلون ماسك، وثقافة العمل داخل الشركة.

وفقاً لتقارير حديثة، غادر مؤخراً عدد من المسؤولين التنفيذيين البارزين في أقسام المبيعات، والبطاريات، ونظام الدفع، والشؤون العامة، إضافة إلى مديري مشاريع الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ما يطرح علامات استفهام حول مستقبل بعض مشاريع الشركة الطموحة مثل روبوت Optimus.

واستقال تروي جونز، نائب الرئيس للمبيعات والخدمة والتسليم في عمليات تسلا بأمريكا الشمالية، في يوليو بعد أكثر من عقد من العمل، فيما سبق ذلك إقالة أوميد أفشار، رئيس المبيعات والتصنيع ومستشار ماسك المقرب، الذي كان يعد أحد أقوى التنفيذيين في الشركة، كما غادرت جينا فيروّا، رئيسة قسم الموارد البشرية، وميلان كوفاك، المسؤول عن مشروع الروبوتات، الشركة في نفس الفترة،وفقا لموقع SlashGear.

ويرى محللون أن أسلوب القيادة المتقلب لماسك، وحرصه على فرق صغيرة عالية الكفاءة التقنية، يعزز هذه الظاهرة، حيث أكد أندريه كارباتي، أحد مؤسسي OpenAI والمدير السابق للذكاء الاصطناعي في تسلا، أن ماسك "يسعى للتخلص من أصحاب الأداء الضعيف من وجهة نظره"، مضيفا أنه كان عليه أحيانا القتال للإبقاء على بعض الموظفين في الفريق.

ويأتي هذا التراجع في سياق سياسة أغى رجل في العالم المعروفة بتقليص حجم العمالة في الشركات التي يسيطر عليها. فعلى سبيل المثال، بعد استحواذه على منصة X مقابل 44 مليار دولار، تم فصل آلاف الموظفين، وانخفض عدد العاملين بنسبة 80% بين 2021 و2025. وحتى كبار المسؤولين التنفيذيين لم يكونوا بمنأى عن هذه السياسات، إذ أُجبرت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية السابقة، على الاستقالة بعد صراعات السلطة، فيما شهدت الشركة دعاوى قضائية متعلقة بتسويات مالية للموظفين.

كما أثارت أساليب ماسك في الضغط على الموظفين لتحقيق نسبة الأداء القصوى جدلاً واسعاً، إذ يطالبهم بالعمل لساعات طويلة وبكثافة عالية، ويؤكد أن "الأداء الاستثنائي فقط هو الذي سيُعد ناجحاً". وقد أدى ذلك إلى استقالات علنية، بما في ذلك الكثر من الموظفين الذين لم يشعروا بالارتياح تجاه النشاط السياسي لماسك، أو ممن تعرضوا للفصل بعد انتقاداته.

تواجه تسلا كذلك تحديات سوقية متزايدة، مع احتدام المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية، وتقدم الشركات الصينية المنافسة، ما يزيد من الضغوط على الموظفين وسط بيئة عمل مكثفة ومتطلبة.

ويطرح الخبراء تساؤلات حول قدرة تسلا على الحفاظ على استقرار إدارتها العليا واستقطاب المواهب، وسط استمرار سياسة تقليص الموظفين والإصرار على ثقافة عمل صارمة، فيما يواصل ماسك قيادة شركاته المتعددة عبر أسلوب إدارة أثار جدلاً واسعاً عالمياً.