إلزام "سامسونغ" بدفع نحو 445.5 مليون دولار لانتهاك براءات اختراع

أمرت هيئة محلفين في ولاية تكساس الأمريكية يوم الجمعة بأن تدفع شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة سامسونغ نحو 5ر445 مليون دولار بسبب انتهاك براءات اختراع.

وجاء الحكم لصالح المدعي، شركة "كوليجن كوميونيكيشن" ومقرها نيو هامبشاير، وهو قرار من الدرجة الأولى. ويتم في بعض الأحيان خفض التعويضات التي تقرها هيئات المحلفين عند استئناف الحكم.

وقالت شركة "كوليجن" إن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والثلاجات والغسالات وغيرها من الأجهزة المنزلية التي تنتجها شركة سامسونغ تنتهك براءات الاختراع في جميع المجالات.

وتتعلق براءات الاختراع الأربع بتقنيات للحد من تداخل الإشارة في اتصالات الشبكة.

وقالت سامسونغ إن براءات الاختراع غير صالحة، لكنها فشلت في إقناع هيئة المحلفين في تكساس، والتي منحت كوليجن نحو 5ر445 مليون دولار. كما خلصت هيئة المحلفين إلى أن شركة سامسونغ تعمدت انتهاك براءات الاختراع، مما قد يؤدي إلى دفع تعويض أكبر.