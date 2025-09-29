ارتفاع مبيعات تويوتا حول العالم للشهر الثامن على التوالي

واصلت مبيعات «تويوتا موتور» النمو للشهر الثامن على التوالي بدعم من الطلب القوي على موديلاتها الهجينة في الولايات المتحدة، وهو ما عوض ضعف الأداء في اليابان.

وخلال أغسطس، باعت صانعة السيارات – بما يشمل العلامة التجارية الفاخرة «لكزس» - 844.963 ألف وحدة على مستوى العالم، بارتفاع 2.2% عن نفس الشهر من العام الماضي، مع زيادة المبيعات 13.6% في الولايات المتحدة، ورغم تراجعها 12.1% في اليابان.

كما واصل إنتاجها العالمي الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، إذ سجل زيادة سنوية بنحو 4.9% في أغسطس.

أما عن مبيعاتها العالمية التي تشمل الوحدتين التابعتين «دايهاتسو موتور» و«هينو موتورز»، فارتفعت بما يزيد على 1% على أساس سنوي إلى 900.598 ألف وحدة.

وتواصل أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات النمو هذا العام في أغلب أسواقها الرئيسية رغم تباطؤ سوقها المحلي، فضلاً عن تأثير الاضطرابات التجارية الناجمة عن التعريفات الجمركية الأمريكية.