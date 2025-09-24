(ماكس - كوين 3).. علي بابا تطلق أكبر نماذجها اللغوية للذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا (ماكس - كوين 3)، أكبر نماذجها اللغوية للذكاء الاصطناعي حتى الآن، في ظل تسريع الشركة من وتيرة تبنيها لهذه التكنولوجيا.

وقال تشو جينغ رين، كبير مسؤولي التكنولوجيا في علي بابا كلاود، في مؤتمر أبسارا السنوي للشركة: إن النموذج يحتوي على أكثر من تريليون معلم أو متغير يحدد كيفية معالجة نظام الذكاء الاصطناعي للمعلومات.

وأضاف: إنه يظهر قوة خاصة في توليد التعليمات البرمجية ويتمتع بما يعرف "بقدرات الوكيل المستقل"، التي يحتاج بفضلها نظام الذكاء الاصطناعي توجيهات بشرية أقل من روبوتات الدردشة مثل (تشات جي.بي.تي)، ويمكنه اتخاذ القرارات والإجراءات على نحو مستقل لتحقيق هدف يحدده المستخدم البشري.

واستشهدت علي بابا بمعايير أداء من جهات خارجية، مثل (تاو2-بنش)، قائلة: إن النموذج تفوق في بعض المقاييس على منافسين مثل كلود الذي أنتجته شركة أنثروبيك الأمريكية الناشئة و"ديب سيك في3.1" الصيني.

وجعلت علي بابا الذكاء الاصطناعي أولوية إلى جانب عمليات التجارة الإلكترونية التقليدية. ففي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة عن خطط لاستثمار 380 مليار يوان (53.40 مليار دولار) في البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع اشتداد المنافسة على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بين شركات التكنولوجيا الصينية.

وقال إيدي وو، رئيس علي بابا التنفيذي، خلال المؤتمر: إن الشركة ستزيد الإنفاق أكثر على الرغم من أنه لم يحدد المبلغ.

وأضاف: "تجاوزت سرعة تطور صناعة الذكاء الاصطناعي توقعاتنا بكثير، وتجاوز كذلك طلب الصناعة على البنية التحتية لهذه التكنولوجيا توقعاتنا بكثير أيضاً".

وأطلقت علي بابا النموذج (كوين 3) في أبريل. وكشفت الشركة أيضاً عن العديد من منتجات الذكاء الاصطناعي الأخرى، ومنها (كوين 3-أومني)، وهو نظام متعدد الوسائط مفيد لتطبيقات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، مثل النظارات الذكية وأنظمة القيادة الذكية.