الحصان الجامح والثور الغاضب.. هل تعرف معنى ماركة سيارتك؟

وراء كل اسم تجاري شهير قصة، وربما نقاش طويل دار في غرفة اجتماعات بين قهوة باردة وأوراق مبعثرة، ومع أن بعض الأسماء قد تبدو بديهية اليوم، فإن خلفها قرارات حاسمة شكّلت هوية الشركات.

ومن ضمن هذه الأشياء التي قد تبدو بديهية لك، ماركة سيارتك، هل فكرت يوماً في سبب تسميتها؟ إليك معاني أسماء عشرين من أبرز علامات السيارات في العالم.

1. فورد

بدأت "فورد" كاسم عائلة على باب ورشة صغيرة في ديترويت، ارتبط الاسم بمؤسسها، هنري فورد، الذي أحدث ثورة في عالم التصنيع عبر خط الإنتاج المتحرك، بدءاً بطراز "موديل T". الاسم استمر لأنه كان مباشراً وشخصياً، تماماً كالعربات التي صنعتها الشركة، وفقا لـ Wealthy Driver.

2. شيفروليه

أسسها ويليام سي. ديورانت عام 1911، مستفيداً من شهرة المتسابق السويسري-الأمريكي لوي شيفروليه. رغم أن الأخير غادر الشركة لاحقاً، إلا أن اسمه بقي عنواناً لعلامة أمريكية أسهمت في تشكيل مفهوم التنقل العائلي والرياضي معاً.

3. مرسيدس-بنز

يرتكز الاسم على شقين: "بنز" نسبة إلى كارل بنز، مخترع أول سيارة تعمل بالوقود، و"مرسيدس"، وهو اسم ابنة رجل الأعمال إميل يلنيك، الذي طلب إنتاج سيارة خاصة حملت اسمها عام 1901، عند اندماج شركتي دايملر وبنز، وُلد اسم يمثل الفخامة والتاريخ في آنٍ معاً.

4. تويوتا

في عام 1936، تم تعديل الاسم من "تويودا" إلى "تويوتا" لأسباب عملية وجمالية؛ كان أسهل كتابة باللغة اليابانية، وعدد حروفه (ثمانية) يرمز للحظ السعيد في الثقافة المحلية. التحول كان رمزاً لانطلاقة اليابان في صناعة السيارات من بوابة عائلة تويودا.

5. فولكسفاغن

يعني اسمها حرفياً "سيارة الشعب"، وقد تأسست على مبدأ توفير سيارات موثوقة بأسعار معقولة لعموم الناس، لاحقاً، أصبحت هذه الرؤية حجر الأساس لنجاح الشركة عالمياً.

6. بي إم دبليو

اختصار لـ Bayerische Motoren Werke (مصانع محركات بافاريا)، تأسست في الأصل لصناعة محركات الطائرات عام 1916، شعارها الدائري يعكس ألوان ولاية بافاريا، وليس مروحة طائرة كما يُعتقد، تحولت لاحقاً إلى إنتاج الدراجات والسيارات، وبرزت كرمز للأداء ومتعة القيادة.

7. أودي

فقد أوغست هورش حق استخدام اسمه بعد نزاع قانوني، فاختار ترجمته اللاتينية "أودي" التي تعني "استمع"، لاحقاً، اندمجت أودي مع ثلاث شركات أخرى لتأسيس "أوتو يونيون"، وهو ما ترمز إليه الحلقات الأربع في شعارها.

8. بورشه

تحمل اسم مؤسسها فرديناند بورشه، مهندس صمم أول طراز من فولكسفاغن بيتل. بدأت الشركة كمكتب هندسي عام 1931، وأنتجت أول سيارة رياضية في عام 1948. اليوم، أصبحت بورشه مرادفاً للبراعة الهندسية والأداء الرياضي.

9. هوندا

تأسست عام 1948 على يد سويتشيرو هوندا، الذي بدأ بصناعة دراجات مزودة بمحركات صغيرة بعد الحرب العالمية الثانية. الاسم يجسد روح الابتكار الياباني، ويمثل رؤية رجل أعاد تعريف مفهوم الحركة اليومية.

10. بيجو

تعود أصولها إلى عام 1810، حين بدأت كصانع لمطاحن القهوة والدراجات الهوائية. أسسها جان-بيير بيجو، وسجّلت شعار الأسد عام 1858 ليعكس الحدة والسرعة. في عام 1889، دخلت عالم السيارات، محتفظة بجذورها الفرنسية العريقة.

11. سيتروين

اسمها مستوحى من اسم العائلة الهولندي للمؤسس أندريه سيتروين، والذي بدأ بصناعة تروس حلزونية. أسس شركته عام 1919، وكان رائداً في إدخال الابتكار الهندسي والتصميم الجريء إلى سوق السيارات الأوروبية.

12. كاديلاك

استلهم اسمها من أنطوان دي لا موث كاديلاك، المستكشف الفرنسي الذي أسس مدينة ديترويت. أرادت جنرال موتورز من خلال الاسم أن توحي بالرقي والنخبة، لتصبح كاديلاك لاحقاً معياراً للفخامة الأمريكية منذ انضمامها للمجموعة عام 1909.

13. نيسان

الاسم مشتق من "نيهون سانغيو" (الصناعة اليابانية)، وهي شركة قابضة تأسست عام 1933. وبعد استحواذها على شركة "دات"، دخلت قطاع السيارات. يبرز اسم "نيسان" بوصفه ثمرة حقبة صناعية لاجتياح اليابان الأسواق العالمية.

14. ألفا روميو

تأسست عام 1910 في ميلانو تحت اسم ALFA (مصنع لومبارد للسيارات)، ثم استحوذ عليها المهندس نيكولا روميو بعد خمس سنوات، فحملت اسمه. أصبحت "ألفا روميو" رمزاً للسيارات الإيطالية التي تتسم بالهندسة المتميزة.

15. فيراري

نشأت من فريق سباقات أسسه إنزو فيراري عام 1929، وظهرت أول سيارة طرق عام 1947. يستمد شعار الحصان الجامح من طائرة الإيطالي فرانشيسكو باراكا في الحرب العالمية الأولى، وبات رمزاً للتفوق الرياضي الإيطالي.

16. لامبورغيني

أسسها فيروتشيو لامبورغيني عام 1963 بعد استيائه من أعطال سيارات فيراري التي كان يمتلكها. بدأ حياته في صناعة الجرارات، ثم انتقل إلى تصميم سيارات رياضية فاخرة، مع شعار "الثور الغاضب" الذي يعكس برجه الفلكي وشخصيته الجريئة.

17. جاغوار

في الأصل، كانت الشركة تُعرف باسم "SS Cars Ltd"، وقد تأسست في ثلاثينات القرن العشرين في المملكة المتحدة. أول استخدام لاسم "Jaguar" كان في عام 1935 عندما أطلقت الشركة طرازاً جديداً أسمته SS Jaguar 2.5L Saloon، لكن الاسم تغير بعد الحرب العالمية الثانية بسبب ارتباط اختصار SS بالوحدات النازية الخاصة في ألمانيا، لذلك قررت الشركة في عام1945 تغيير اسمها الرسمي إلى Jaguar Cars Ltd، مستفيدة من الاسم الذي كان قد بدأ في الترويج له سابقاً.

18. رولز-رويس

شراكة مثالية جمعت بين تشارلز رولز، رجل المبيعات، وهنري رويس، المهندس البارع. تأسست الشركة عام 1904، واشتهرت بالهدوء الفاخر والدقة الميكانيكية. تمثال "روح النشوة" على غطاء المحرك، الذي ظهر عام 1911، أصبح رمزاً لا يُنسى للرفاهية.

19. تسلا

اختارت الشركة، التي تأسست عام 2003، اسم نيكولا تسلا، المخترع العبقري وراء التيار الكهربائي المتناوب. الاسم لم يكن مجرد تحية، بل إعلان عن نية لتغيير قواعد اللعبة في عالم التنقل، عبر الطاقة النظيفة والابتكار الجريء.

20. جيب

ارتبط الاسم بالمصطلح العسكري "GP" الذي يعني "الاستخدام العام"، خلال الحرب العالمية الثانية. يربط البعض الاسم أيضاً بشخصية كرتونية من سلسلة "باباي" تُدعى "يوجين ذا جيب". في كلا الحالتين، أصبحت جيب رمزاً للمغامرة والصلابة الأمريكية.