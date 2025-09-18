أمازون تستثمر 16.5 مليار دولار في ألمانيا خلال 2024

أعلنت شركة أمازون، اليوم الخميس، أنها استثمرت نحو 14 مليار يورو (5ر16 مليار دولار) في عملياتها في ألمانيا خلال عام 2024، بزيادة قدرها مليارا يورو مقارنة بالعام السابق.

وقالت الشركة إن الاستثمارات شملت إنشاء مواقع جديدة في هورن-باد ماينبرغ، ودومرستورف، وإرفورت، مشيرة إلى أنها استثمرت أكثر من 90 مليار يورو في عملياتها في ألمانيا منذ عام 2010.

وقال روكو برونيغر، المسؤول عن أمازون ألمانيا، إن الشركة تعتزم مواصلة الاستثمار "بشكل مكثف للغاية" في المنطقة، دون الكشف عن أرقام محددة.

وتعتزم أمازون إقامة ثلاثة مراكز لوجستية جديدة في بيتيجهايم، وكونرن، وروهر، لتخزين المنتجات قبل بيعها عبر الإنترنت.

وأضاف برونيجر "يجب أن نكون قريبين من عملائنا".

ويعمل لدى أمازون حاليا 40 ألف شخص في ألمانيا في قطاعي الخدمات اللوجستية والتطوير، بزيادة قدرها 4 آلاف شخص مقارنة بالعام الماضي، فيما يتم تشغيل سائقي التوصيل عبر متعهدين من الباطن.