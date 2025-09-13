إكس إيه.آي المملوكة لإيلون ماسك تسرح مئات العاملين

أفاد تقرير من موقع بيزنس إنسايدر بأن شركة إكس إيه.آي المملوكة لإيلون ماسك سرحت 500 موظف على الأقل من فريق شرح وتصنيف البيانات، والذي يساعد في تطوير روبوت الدردشة جروك التابع للشركة.

وقال التقرير، الصادر أمس الجمعة والذي استند إلى عدة رسائل اطلع عليها الموقع، إن الشركة أخطرت الموظفين عبر البريد الإلكتروني مساء أمس بأنها تخطط لتقليص عدد موظفيها من المتخصصين في تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وردا على طلب للتعليق، أشارت الشركة إلى منشور على منصة إكس قالت فيه إنها تعين موظفين في مختلف المجالات وتخطط لزيادة فريق متخصصي تدريب الذكاء الاصطناعي "بعشرة أمثال".

وذكر موقع بيزنس إنسايدر أن فريق شرح البيانات، وهو أكبر فريق في إكس إيه.آي، يتولى تعليم روبوت الدردشة جروك فهم العالم من خلال وضع البيانات الخام في سياقها وتصنيفها.

وقال التقرير إن الموظفين أُبلغوا بأنهم سيحصلون على رواتبهم حتى نهاية عقودهم أو 30 نوفمبر لكن سيُمنع دخولهم على أنظمة الشركة في يوم إشعار التسريح.

وأطلق ماسك شركة إكس إيه.آي في عام 2023 لخوض المنافسة مع شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، متهما قادة المجال بالرقابة المفرطة واتباع معايير سلامة متساهلة.